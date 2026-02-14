Milano-Cortinan talviolympialaisissa urheilijoille jaetut kondomit ovat loppuneet kesken. La Stampa -lehden mukaan kaikki menivät vain kolmessa päivässä.

Pariisin kesäolympialaisissa urheilijoille oli tarjolla peräti 300 000 kondomia. Talvikisoissa määrä on huomattavasti pienempi, vain 10 000 kappaletta. Sen myötä saattoi olla odotettavissa, että ne loppuvat kesken.

– He lupasivat meille enemmän, mutta kuka tietää milloin, yksi anonyyminä pysyttelevä urhelija sanoi La Stampalle.

Urheilijat ovat joutuneet käyttäneet luovuuttaan olympialaisissa, jotta aika kuluu kisojen välissä. Milanossa rentoutumishuone on tullut erityisen suosituksi. Siellä voi muun muassa meditoida ja pelata videopelejä rauhassa kahden näytön takana, fuusio-musiikin ja himmeän valaistuksen kera.

– On käytettävä mielikuvitusta, urheilija totesi La Stampalle.