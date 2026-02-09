Milano-Cortinan olympialaisten järjestäjät lupaavat selvittää syyn useiden mitalien hajoamiseen.

Viikonloppuna toden teolla käynnistyneissä olympialaisissa on nähty jo useita tapauksia, joissa mitalit ovat irronneet nauhastaan tai halkeilleet osiin.

Muun muassa syöksylaskun olympiakultaa voittaneen yhdysvaltalaisen Breezy Johnsonin mitali hajosi metallin murtumisen takia.

– Hypin ylös ja alas, ja se vain putosi, Johnson kuvaili mitalinsa hajoamista.

Myös muun muassa saksalaisen ampumahiihtäjän Justus Strelowin pronssinen mitali napsahti rikki joukkueen majapaikassa vietettyjen juhlien yhteydessä. Sama kävi ruotsalaishiihtäjä Ebba Anderssonin hopeamitalille.

– Mitali putosi lumeen ja halkesi kahtia. Toivon, että järjestäjillä on “Plan B” hajonneille mitaleille, Andersson valitteli SVT:lle.

Järjestäjät lupaavat tutkia mitalien hajoamisen syyn tarkasti.

– Olemme täysin tietoisia tilanteesta ja nähneet kuvat. Selvitämme, missä ongelma tarkalleen on, lupaa Milanon kisojen operatiivinen johtaja Andrea Francisi lupaa.

– Kiinnitämme mitaleihin maksimaalista huomiota, jotta kaikki on täydellistä, sillä tämä on urheilijoille yksi tärkeimmistä asioista, Francisi sanoo.

Uutistoimisto Reutersin mukaan syy saattaa olla lain vaatimassa turvamekanismissa, joka estää mitalin kantajaa kuristumaan nauhaansa, jos siihen kohdistuu voimakasta vetoa.