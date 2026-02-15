Milano-Cortinan talviolympialaisten maastohiihdon miesten viestikulta meni kaikkien odotusten mukaisesti Norjaan. Kisan jälkeen ilmeni kuitenkin vähemmän mairittelevaa tietoa hiihtomahdin toiminnasta, ja nyt Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) on langettanut maalle rangaistuksen.

Suomen toista osuutta vienyt Iivo Niskanen paljasti suomalaismedialle heti suorituksensa jälkeen, että Norjan huoltoryhmä oli ollut väärään aikaan väärässä paikassa.

– On se tietysti mielenkiintoista, että jos ladut on suljettuna klo 11–11.15, ja itse seisoo aidan vieressä ja norjalaiset testaavat (samalla) huoltomiesten toimesta pitosuksia.

– Ei nämä FISit ehkä valvo näitä sääntöjä ihan. Tuntuu vähän erikoiselta.

Paljastus tuli vain päiviä sen jälkeen, kun FISin todettiin antaneen Norjalle tiistain sprinttien yhteydessä erivapauden, josta muita maita ei kuitenkaan informoitu.

Suomi teki tapauksesta protestin, joka on toki ehditty jo hylätäkin.

– Voitelija ymmärsi väärin ajat, jolloin rata on suljettu ja pysyi alueella 8–10 minuuttia sen jälkeen, kun se oli suljettu. Hän huomasi itse virheensä ja pyysi välittömästi tapahtunutta anteeksi tuomaristolta, Norjan hiihtoliitto tiedotti tämänpäiväiseen sääntörikkeeseen liittyen uutistoimisto NTB:n mukaan.

Rangaistukseksi Norja menettää keskiviikon pariviestipäivältä yhden huoltoliivin, eli käytännössä Norja joutuu tulemaan tuolloin toimeen yhtä suksihuoltajaa vähemmällä.

Norjan hiihtoliitto kertoi hyväksyvänsä rangaistuksen, ja FIS kertoi norjalaisten pyytäneen virhettä vielä anteeksi.