Jääkiekon NHL:ssä Montreal Canadiens kaatoi kotikaukalossaan Colorado Avalanchen selvin lukemin 7–3. Coloradon Joel Kiviranta kavensi toisen erän lopulla ja kirjautti kuluvan kauden toisen maalinsa.

Maaliensa lisäksi Kivirannalla on tilillään neljä syöttöpistettä.

Montrealin Oliver Kapanen puolestaan nappasi kaksi syöttöpistettä. Kapanen alusti Nick Suzukin 3–1-osuman avauserässä, minkä lisäksi hänet merkittiin syöttäjäksi, kun Juraj Slafkovsky sinetöi loppulukemat päätöserässä.

Suzuki ja Slafkovsky lukeutuivat ottelun tähtien joukkoon. Suzuki nappasi ottelusta kaksi maalia ja syöttöpisteen, Slafkovsky puolestaan yhden syöttöpisteen vähemmän.

Hämeenaholle toinen syöttöpiste

New Jersey Devilsin suomalaistulokas Lenni Hämeenaho puolestaan nappasi kauden toisen syöttöpisteensä, kun Devils isännöi Nashville Predatorsia. Hämeenaholla on tilillään lisäksi kaksi maalia.

Hämeenaholle merkittiin syöttöpiste Dougie Hamiltonin 1–1-kavennuksesta toisen erän puolivälissä. Tennesseeläisvieraiden onnistui tämän jälkeen palauttaa johtonsa päätöserän alussa Filip Forsbergin osuman myötä.

Voitto karkasi kuitenkin Nashvilleltä, kun Jesper Bratt tasasi tilit kymmenisen minuuttia Forsbergin maalin jälkeen. Brattin rannelaukaus kantoi ottelun jatkoajalle ja Devils-hyökkääjä Nico Hischier sai taottua jatkoajan ensi minuutilla loppulukemiksi 3–2.

Nashvillen suomalaisveskareista vahtivuorossa oli Justus Annunen, joka torjui yhteensä 32 laukausta. Juuse Saros seurasi ottelun vaihtopenkiltä.

Hattutemppu ja seuraennätys

Alex Tuch siivitti hattutempullaan Buffalo Sabresin 4–1-kotivoittoon Los Angeles Kingsistä. Sabres-kollega Jack Quinn merkittiin syöttäjäksi jokaiseen Tuchin maaliin.

Kaksikon lisäksi ottelun tähtien joukkoon nostettiin Buffalon maalivahti Alex Lyon, joka teki seuraennätyksen torjumalla kymmenennen peräkkäisen voittonsa. Hän oli tätä ennen jakanut yhdeksän peräkkäisen voiton ennätyksen 1970-luvulla Sabresin veräjää vartioineen Gerry Desjardinsin kanssa.

Boston Bruins kaatoi kotiyleisönsä edessä Philadelphia Flyersin lukemin 6–3. Suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo oli huilivuorossa, ja Bostonin maalia vartioi tällä erää Jeremy Swayman, joka torjui 33 kertaa.

Tampa Bay Lightning esti Winnipeg Jetsin ryöstöaikeet ja nappasi kanadalaisvieraistaan voiton maalein 4–1. Tampa on voittanut 18 viime ottelustaan 16.

Newyorkilaisseurojen kohtaamisessa pidemmän korren vei jälleen New York Islanders, joka otti New York Rangersista 2–1-vierasvoiton. Islanders voitti Rangersin myös edeltävän päivän ottelussa. Seurat ovat kohdanneet tällä kaudella neljästi, ja Islanders on vienyt voiton joka kerta.

Pittsburgh Penguins luisteli viidenteen peräkkäiseen voittoonsa, kun Pennsylvanian pingviinipartio kaatoi kotikaukalossaan Chicago Blackhawksin 6–2.

Carolina Hurricanes otti vuorostaan kotivoiton Utah Mammothista maalein 5–4.

Lue myös: Olympialaisiin valitun leijonavahdin loukkaantumisesta lisätietoa