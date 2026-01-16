Rahtilaiva ja säiliöalus törmäsivät vuosi sitten maaliskuussa Pohjanmerellä. Oikeudessa nähtiin videomateriaalia törmäyshetkestä.

Videoita alusten törmäyksestä vuosi sitten Pohjanmerellä näytettiin oikeudessa tällä viikolla East Yorkshiressä, Englannissa.

Venäläisen kapteenin Vladimir Motinin, 59, syytetään aiheuttaneen Filipino Mark Angelo Pernian kuoleman törkeällä huolimattomuudella. Pernia työskenteli Motinin aluksella.

Kapteeni Motin oli ainoa päivystäjä, kun hänen rahtilaivansa Solong törmäsi ankkuroituneeseen yhdysvaltalaiseen öljysäiliöalukseen Stena Immaculateen vuoden 2025 maaliskuussa Pohjanmerellä Britannian rannikolla.

Säiliöalus oli ankkurissa, kun Solong-rahtilaiva törmäsi siihen.

Säiliöaluksella oli lastinaan arviolta 220 000 tynnyriä lentopetrolia Yhdysvaltain asevoimille.

Puolustus: Kapteeni yritti kääntää kurssia

Pernian ruumista ei koskaan löydetty etsinnöistä huolimatta. Syyttäjän mukaan hänen kuolemansa olisi ollut täysin vältettävissä.

Puolustuksen mukaan kapteeni Motin oli tietoinen Stena Immaculatesta tutkassa ja siitä, että se oli suoraan hänen aluksensa reitillä vähintään yhdeksän merimailin (noin 16 kilometrin) päässä, kun Solong kulki automaattiohjauksella noin 16 solmun nopeudella, Sky News kertoo.

– Ollessaan noin merimailin (1,8 kilometrin) päässä Stena Immaculate -aluksen sijainnista, hän yritti kytkeä Solongin automaattiohjauksen pois päältä voidakseen muuttaa kurssia manuaalisesti oikealle ja ohittaa aluksen perän, puolustus kertoi oikeudessa.

– On kiistatonta, että jos hän olisi muuttanut kurssia tarkoittamallaan tavalla, törmäystä ei olisi tapahtunut. Yritys ei onnistunut, eikä Solong muuttanut kurssia lainkaan.

Oikeudessa julkaistuissa videoissa oli myös tutkakuvaa, joissa aluksen kurssin vaikuttaa kulkeneen suoraan kohti Stena Immaculatea.