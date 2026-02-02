Pohjanmerellä tankkeriin törmänneen rahtilaivan venäläiskapteeni on todettu syylliseksi yhden rahtilaivan miehistön jäsenen kuolemaan.
Brittioikeus katsoi maanantaina rahtialuksen venäläiskapteenin syyllistyneen törkeästä huolimattomuudesta johtuvaan tappoon. Suomessa vastaava nimike olisi törkeä kuolemantuottamus.
Solong-rahtilaiva törmäsi Britannian itärannikolla ankkurissa olleeseen Stena Immaculate -tankkeriin viime vuoden maaliskuussa. Näkyvyys oli onnettomuushetkellä huono.
Törmäyksen vuoksi molemmat laivat syttyivät tuleen. Tankkerilla oli lastinaan lentopetrolia Yhdysvaltain asevoimille, ja aluksella tapahtui pian törmäyksen jälkeen useita räjähdyksiä.
Alusten miehistöt saatiin pelastettua lukuun ottamatta yhtä rahtilaivan filippiiniläistä miehistön jäsentä, joka kuoli onnettomuudessa.