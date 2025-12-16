Tuoreen selvityksen mukaan Estonian uudet vauriot kyljessä aiheutti hylyn liikkuminen ja kallioinen merenpohja. Mikään ei tue teorioita törmäyksestä tai räjähdyksestä.
Keulavisiiri petti kovassa merenkäynnissä ja vesi tulvi autokannelle. Näin autolautta Estonian uppoamista selitettiin alustavasti jo pian syyskuussa 1994 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.
Virallinen onnettomuustutkinta päätyi myöhemmin samaan lopputulokseen, mutta se ei vaimentanut kilpailevia spekulaatioita törmäyksestä johonkin tai räjähdyksestä laivalla.
Tiistaina Estoniasta julkistettiin jälleen uusi selvitys, jossa uppoamisen välitön syy on vanha tuttu. Uutta tutkintaa onnettomuuden syystä ei siis tarvitse avata.
– Jotenkin toivoisin, että Estonia ja vainajat saisivat tästä eteenpäin lopulta rauhaisan hautapaikan, sanoi selvitystyössä mukana ollut onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija (evp) Risto Haimila STT:lle.
Toive saattaa olla turha. Tallinnassa lehdistötilaisuuteen saapuneille toimittajille jaettiin kilpailevaa Estonia-raporttia.
1:41Autolautta Estonian uppoamisen aiheuttivat useat turvallisuuspuutteet – viranomaiset eivät avaa uutta tutkintaa uppoamissyystä