Virallinen onnettomuustutkinta päätyi myöhemmin samaan lopputulokseen, mutta se ei vaimentanut kilpailevia spekulaatioita törmäyksestä johonkin tai räjähdyksestä laivalla.

Keulavisiiri petti kovassa merenkäynnissä ja vesi tulvi autokannelle. Näin autolautta Estonian uppoamista selitettiin alustavasti jo pian syyskuussa 1994 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.

Tuoreen selvityksen mukaan Estonian uudet vauriot kyljessä aiheutti hylyn liikkuminen ja kallioinen merenpohja. Mikään ei tue teorioita törmäyksestä tai räjähdyksestä.

Vauriot tulivat näkyviin myöhemmin

Roosipuun mukaan näin selittyy se, miksi aiemmin tuntematon vaurio ei ollut näkyvissä 1990-luvulla, vaan paljastui vasta myöhemmin.

– Missä sitten on se suuren törmäysvoiman aiheuttanut objekti, mikä siellä on ollut paikalla? Mikään ei viittaa siihen: ei radioliikenne, eivät silminnäkijähavainnot eikä mikään muukaan, Haimila kommentoi kiistaa.