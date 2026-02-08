Suomenlahdella tapahtui lauantaina kahden rahtialuksen törmäys.

Kaksi rahtialusta törmäsi Suomenlahdella lauantaina, uutisoi venäläismedia Komsomolskaja Pravda.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomessa Iltalehti.

Molemmat alukset olivat matkalla Pietarista Laukaansuun satamaan.

Ei henkilövahinkoja

Venäläismedian mukaan rahtialukset Glyfada ja Aeolian Fortune saivat törmäyksessä kylkivaurioita, koska ne olivat matkalla samaan suuntaan.

Glyfada purjehtii Maltan lipun ja Aeolian Fortune Portugalin lipun alla.

Alustavien tietojen mukaan kummankaan aluksen miehistön jäsenet eivät loukkaantuneet törmäyksessä.

Ympäristökatastrofin vaaraa ei venäläismedian mukaan myöskään ole, koska öljytuotteiden tai muiden epäpuhtauksien vuotoa veteen ei ole havaittu.

Pietarilaissivusto Fontankan mukaan molempien alusten miehistöt arvioivat nyt vahingot. Arvioinnin jälkeen alukset jatkavat matkaansa.

Aiemmin viikonloppuna Venäjältä Tanskaan matkalla ollut kuivarahtialus Sfera ajoi karille Seiskarin saaren läheisyydessä. Rahtialuksella oli 72 000 tonnia mineraalilannoitteita.