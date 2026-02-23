Oikeudenkäynteihin on tulossa iso uudistus ensi syksynä, kun käräjäoikeuksissa siirrytään suullisen todistelun videotallentamiseen.

Todistelutallenneuudistus tarkoittaa sitä, että asianosaisia ja todistajia kuullaan henkilökohtaisesti vain käräjäoikeudessa ja kuulemiset tallennetaan videolle.

Hovioikeudessa nämä kuulemiset katsotaan jatkossa videolta eikä henkilöiden tarvitse enää saapua istuntoihin paikalle. Hovioikeus ottaa siten vastaan saman näytön eli saman kertomuksen kuin alioikeuskin.

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa oikeudenkäyntejä ja parantaa todistelun laatua.

– Tämä on todella merkittävä uudistus sekä kansalaisille, joiden ei enää lähtökohtaisesti tarvitse tulla hovioikeuteen, ja meille oikeudenhoidon ammattilaisille, koska painopiste siirtyy käräjäoikeuteen. Se tarkoittaa sitä, että kaikki kysymykset ja kaikki näyttö on saatava otettua vastaan alioikeudessa, asianajaja Hanna-Maria Seppä kertoo Rikospaikan haastattelussa.

– Uudistus tarkoittaa sitä, että juttu pitää olla kaikilla osapuolilla todella hyvin hallussa käräjäoikeuteen mennessä, koska lähtökohta on, että henkilötodistelu otetaan vastaan alioikeudessa ja uusia kysymyksiä ei sitten enää hovioikeudessa esitetä. Tämä lisää huomattavasti valmistelun tarvetta alioikeuteen, koska kaikki näyttö on saatava siellä tallenteelle, hän lisää.

Käräjäoikeuksiin ollaan parasta aikaa hankkimassa kameroita ja videoiden tallentamista testataan. Kuva: Tuomioistuinvirasto

Hyviä kokemuksia naapurimaasta

Ruotsissa todistelun videotallennus on ollut jo jonkin aikaa käytössä. Naapurimaasta siitä on saatu hyviä kokemuksia.

– Ruotsalaiset kollegat, viranomaiset ja tuomarit ovat todella tyytyväisiä tähän ja uudistus on ollut hyvä. Tehokkuus, joka tässä saadaan, on iso plussa. Tämä on ehdottomasti hyvä ja tarpeellinen uudistus, Seppä sanoo.

Sepän mukaan uudistuksen myötä oikeusvarmuus kasvaa, koska hovioikeus ottaa saman näytön vastaan kuin käräjäoikeus.

– Kansalaisen näkökulmasta on erittäin tervetullutta, ettei tarvitse tulla kertomaan vaikeasta asiasta enää uudelleen hovioikeuteen vajavaisten muistikuvien kanssa. Nyt ongelmana on, etteivät henkilöt enää muista asioita hovioikeudessa.

Videoita ei saa tallentaa itselleen

Laissa on kaksi poikkeusta siihen, että hovioikeus voi ottaa vielä vastaan henkilötodistelua eikä katsoa kertomusta videolta.

– Tietyissä tilanteissa hovioikeus voi ottaa vastaan henkilötodistelua uudelleen kuulemalla henkilöitä henkilökohtaisesti eli laki mahdollistaa uudelleen- ja lisäkuulustelun mahdollisuuden erittäin rajatuissa tilanteissa, jos oikeudenmukainen oikeudenkäynti sitä edellyttää, Seppä kertoo.

Kuva- ja äänitallenne säilytetään 30 päivää lainvoimaisen tuomion jälkeen, eli kun juttu on tullut lainvoimaiseksi hovista tai se on käsitelty korkeimmassa oikeudessa tai jos KKO ei ole antanut valituslupaa. Aika on lyhyempi kuin nykyään, kun tallenteita on säilytetty kuusi kuukautta.

– Kuka tahansa saa julkisessa jutussa mennä katsomaan tallenteen käräjäoikeuteen, mutta siellä tehdään turvatarkastus ja sellaisia laitteita, joilla voisi tallentaa videota, ei saa ottaa mukaan. Edes asianajaja ei saa tallennetta itselleen. Riski videoiden leviämisestä on siis olemattoman pieni, Seppä kertoo.