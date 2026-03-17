SM-liigan runkosarja huipentuu tänään täyden kahdeksan ottelun päätöskierroksen voimin.

Illan kierroksella Ässät kohtaava ja vielä paikasta neljän joukkoon taisteleva JYP joutuu lähtemään otteluun ilman tähtipuolustajaansa Sami Vatasta. Pitkäaikaispotilaat Leevi Tukiainen, Teemu Eronen ja Eetu Peltola ovat niin ikään yhä sivussa.

Ässät lähtee päätöskierrokselle ilman päävalmentajaansa Jarno Pikkaraista, joka on illan pelistä sivussa sairastumisen vuoksi. Lauantaina TPS:n Oliver Lauridsenin taklauksen alle jäänyt Petteri Riihinen on myös sivussa.

Neljän joukkoon tähtäävä KalPa puolestaan saa jälleen apuja sairastuvalta omaan taisteluunsa, kun reilun kuukauden sivussa ollut Andreas Okany palaa kuopiolaisten riviin. 12 maalia tällä kaudella tehnyt Okany hyökkää tänään KalPan ykkösketjussa Aleksi Klemetin ja Patrick Curryn rinnalla.

Kakkospaikasta taisteleva SaiPa joutuu yhä selviämään päätöskierroksella ilman luottopelaajiaan Maxime Fortieria, Emil Kuuslaa ja Patrik Siikasta.

Kokoonpanolähde: Veikkaus

SM-liigan päätöskierroksen ottelut:

HIFK–Pelicans

HPK–Tappara

Ilves–SaiPa

JYP–Ässät

Kiekko-Espoo–Jukurit

Lukko–KalPa

Sport–Kärpät

TPS–KooKoo