Suomeen saapuu iso liuta valtiojohtoa ensi viikolla, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi JEF-maiden huippukokousta.
Presidentinlinnaan kokoustamaan saapuvat Britannian pääministeri Keir Starmer, Liettuan presidentti Gitanas Nausėda, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Latvian pääministeri Evika Siliņa, Viron pääministeri Kristen Michal, Islannin pääministeri Kristrún Frostadóttir ja Alankomaiden pääministeri Rob Jetten. Tanskan kuningaskunnan edustaja vahvistuu myöhemmin, presidentinkanslia tiedottaa.
JEF-maiden edustajien lisäksi kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney.
Kokouksessa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle sekä Euroopan yleinen turvallisuustilanne.
Valtion- ja hallitusten päämiehet vierailevat myös Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivassa, jossa he perehtyvät Rajavartiolaitoksen merelliseen toimintaan.
JEF eli Joint Expeditionary Force on IBritannian johtama monenkeskinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.
Edellinen JEF-maiden huippukokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.