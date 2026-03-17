Takamoto Katsutan ensimmäinen MM-rallivoitto ilahdutti ihmisiä kautta lajipiirien. Japanilaiskuvaaja Keisuke Kogan innostus välittyi kansainvälisen tv-kuvan kautta koko maailmalle ja johdatti pari päivää myöhemmin vähälle huomille jääneen tarinan jäljille.

Katsuta voitti kauden kolmantena osakilpailuna ajetun Kenian MM-rallin, joka oli hänen uransa 92. startti MM-sarjassa. MM-rallivoittajista tätä pidempään ensimmäistä voittoaan on jahdannut vain Dani Sordo, joka pääsi juhlimaan ykkössijaa Saksassa vuonna 2013 vasta 107. yrittämällä.

Viime vuosina hyvin vaikeitakin hetkiä läpi käyneen Katsutan silmiin nousivat kyyneleet heti viimeisen erikoiskokeen maalissa, eikä maalihaastatteluita jo kymmenen vuoden ajan tehnyt Molly Pettit pystynyt hänkään olemaan herkistymättä.

Heti haastattelun jälkeen tv-kuvissa nähtiin japanilainen valokuvaaja, joka kaappasi tunteiden vallassa olevan Katsutan lämpimään syleilyyn ennen kuin nappasi tästä kuvan kamerallaan.

Viestipalvelu X:ssä muuan ralliseuraaja nosti tämän halauksen esiin kaksi päivää kisan päättymisen jälkeen.

– Tuo kuvaaja, joka ikään kuin unohtaa hetkeksi mediaroolinsa ja menee halaamaan niin tunteellisesti, on ihan mahtava.

Katsuta jakoi tämän viestin myöhemmin omalla tilillään ja liitti siihen omat muistelunsa kyseiseen kuvaajan liittyen.

– Itse asiassa herra Koga on tuntenut minut pidempään kuin kukaan muu (rallipiireissä), ja hän on hyvin tärkeä henkilö, joka yritti houkutella minua ralliin silloin, kun minulla oli pakkomielle rata-autoiluun, Katsuta kirjoittaa.

Koga on itse kertonut ihastuneensa ralliin oltuaan katsomassa sitä ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 1992. Hän on raportoinut MM-sajasta vuodesta 1994 lähtien, ja nykyaikana hän on hyvin tunnettu ja tunnistettu kasvo huoltoalueella.

Katsuta on myös jakanut kuvan vanhasta japanilaisesta lehtiartikkelista, jonka Koga on kirjoittanut hänen ensikohtaamisestaan Tommi Mäkisen kanssa. Tämä tarina on jäänyt Katsutan ja Mäkisen pitkästä yhteisestä historiasta huolimatta hyvin vähälle huomiolle.

– Vuonna 2007, kun olin vasta 14-vuotias ja ajoin kartingia, hän (Koga) vei minut Suomen MM-ralliin, jossa sain mittaamattoman arvokasta kokemusta päästessäni Mäkisen kyytiin, Katsuta kertoo.

Artikkelin kuvassa Katsuta ja Mäkinen istuvat ralliautossa vierkkäin peukalot kohti kattoa.

– Vielä silloinkin halusin olla maailman paras karting-kuski. Minulla ei ollut aikomustakaan ajaa rallia tai siirtyä formuloihin. Olin vain itsepäinen lapsi.

Rallikärpänen puraisi Katsutaa seitsemän vuotta myöhemmin, ja vuonna 2015 hän liittyi Toyotan vasta perustettuun haastajaohjelmaan. Tämän myötä hän pääsi ajamaan Tommi Mäkinen Racingin kalustolla niin Suomessa kuin kansainvälisissä kilpailuissa.

– Kun kahdeksan vuotta myöhemmin muutin Jyväskylään ja aloin ajaa rallia Mäkisen alaisuudessa, se tuntui äärettömän epätodelliselta. Se oli kuin sarjakuvakirjasta.

Katsuta sanoo olevansa iloinen, että Koga ilahtui hänen voitostaan niin suuresti, vaikkei se hänelle mikään yllätys ollutkaan.

– Luulen, että hän odotti tätä voittoa enemmän kuin kukaan. Ikään kuin hän olisi itse voittanut.

– Olen kiitollinen herra Kogalle niin monin tavoin.

Katsuta on vasta toinen MM-rallin voittanut japanilaiskuljettaja. Edellinen, sunnutaihin asti ainoa oli Kenjiro Shinozuka, joka oli ykkönen Norsunluurannikolla ajetussa kisassa 1991 ja 1992. Shinozuka kuoli kaksi vuotta sitten 75-vuotiaana.