Yhdysvallat autokratisoituu nopeammin kuin Unkari tai Turkki, toteaa raportti.

Yhdysvallat ei ole enää liberaali demokratia, toteaa arvostettu, demokratioiden tilaa tutkiva Demokratian monimuotoisuusinstituutti (V-Dem) tänään julkaistussa Demokratian aikakauden purkaminen? -raportissaan.

V-Dem toimii Göteborgin yliopiston alaisuudessa Ruotsissa.

Raportista on uutisoinut ainakin The Guardian.

Instituutti pitää hälyttävänä, että Yhdysvallat syöksyy kohti autokratiaa eli yksinvaltaa nopeammin kuin Turkki ja Unkari.

Yhdysvallat käy raportin mukaan parhaillaan läpi nopeaa autokratisoitumista.

Seuraava instituutin perustajan Staffan Lindbergin kommentti demokraattisten instituutioiden alasajosta herättää.

– (Unkarin pääministeri Viktor) Orbánilta kesti noin neljä vuotta, (presidentti Aleksandar) Vucicilta Serbiassa kahdeksan, (presidentti Recep Tayyip) Erdoganilta ja (pääministeri Narendra) Modilta Turkissa ja Intiassa noin kymmenen vuotta. (Presidentti Donald) Trumpilta kesti vain vuosi.

Lindbergin mukaan Yhdysvaltain demokratiassa on nähtävillä pahin taantuma koko maan 250-vuotisessa historiassa. Yhdysvaltojen demokratian taso on nyt vuodessa 1965, mikä on huonoin mitattu taso, instituutti arvioi.

Kaikki vuoden 1965 jälkeen tehdyt parannukset on nyt pyyhitty, raportti toteaa.

Maailmallakaan tilanne ei ole häävi: demokratia on taantunut alimmalle tasolle sitten 1970-luvun puolivälin, raportissa todetaan.

– Maailma ei ole koskaan ennen nähnyt niin monen maan autokratisoituvan samanaikaisesti, Lindberg toteaa.

V-Dem-instituutti arvioi demokratioiden tilaa 48 eri mittarilla. Arviossa otetaan huomioon muun muassa sanan- ja lehdistönvapauden tila, maassa käytävät eri vaalit sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen.

SVT:n gallup: Yhdysvallat ei ole demokratia

Samaan aikaan myös Ruotsin yleisradio SVT on tehnyt mielipidemittauksen, mitä ruotsalaiset ajattelevat Yhdysvaltain demokratian tilasta. Tiettävästi SVT:n gallup ei liity V-Demin raporttiin, ajankohta on vain sattumaa.

SVT:n kyselyn mukaan 71 prosenttia sanoi olevansa täysin tai osittain samaa mieltä siinäm ettei Yhdysvallat ole enää demokratia. 26 prosenttia vastasi väitteeseen "tuskin samaa mieltä" tai "täysin eri mieltä" ja 3 prosenttia ei ottanut kantaa.

– Tämä on hätkähdyttävä, vaikkakaan ei yllättävä luku. Vahva vaikuttava tekijä on luultavasti se, että Trump on erittäin epäsuosittu ruotsalaisten äänestäjien keskuudessa ja että hänestä on monella tapaa tullut Yhdysvaltojen symboli ruotsalaisten äänestäjien silmissä, sanoo kyselyn teettäneen Indikator Opinion mielipidetutkimuspäällikkö Per Oleskog Trygvason.

Kyselyyn vastasi noin 1 500 ruotsalaista.