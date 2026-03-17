Oscar-gaalassa käytöksellään kohauttanut Teyana Taylor puolustautuu.

Parhaasta naissivuosasta Oscar-gaalassa ehdolla ollut Teyana Taylor avasi sanaisen arkkunsa käytöksestään gaalassa. Taylor oli ehdolla gaalassa parhaasta naissivuosasta elokuvassa One Battle After Another.

Palkinnon voitti Amy Madigan roolistaan Weapons-elokuvassa. Monet fanit olivat hämmentyneitä Taylorin reaktiosta, kun Madigan julistettiin Oscar-voittajaksi. Taylor nousi seisomaan ja taputti innoissaan kädet päänsä yläpuolella. People-lehden mukaan katsojat pitivät reaktiota teennäisenä ja monet kokivat, että Taylor yritti peitellä pettymystään.

Nyt Taylor otti kantaa katsojien hämmennykseen ja arvosteluihin.

– Maailmassa on niin paljon kurjuutta, että onnettomat sydämet unohtavat onnen kasvot. He tottuvat olemaan huonoja häviäjiä, joten kun he näkevät todellista urheiluhenkeä, se järkyttää heitä! Kuin pyhä vesi koskettaisi demonia, Taylor kirjoittaa.

– Koska toisen voitosta taputtaminen vaatii jotain, mitä monet ihmiset eivät ole koskaan oppineet: miten voittaa tyylikkäästi ja aidolla ilolla sekä miten hävitä tyylikkäästi leuka pystyssä ja arvokkaasti, hän päättää kirjoituksensa.

Teyana Taylor nousi otsikoihin myös sen vuoksi, että pian palkinnonjaon jälkeen hän väitti tulleensa tönäistyksi gaalan kulisseissa. Tilanteen selvittelystä levisi sosiaalisessa mediassa video. Siinä Taylor toteaa kovaäänisesti, että häneen oli käyty fyysisesti kiinni ja sen jälkeen tönäisty.

– Olet mies ja käyt käsiksi naiseen. Älä koske minuun, älä työnnä minua, Taylor sanoi.

Videolta ei kuitenkaan selvinnyt, kenelle Taylor osoittaa sanansa.

TMZ:n mukaan välikohtaus sattui, kun Taylor oli yrittänyt mennä lavalle kollegoidensa rinnalla poseeraamaan One Battle After Another -elokuvan voittovalokuvaa varten.

Lehden mukaan vartija olisi kuitenkin estänyt hänen pääsynsä lavalle työntämällä hänet pois. Vartijan kerrotaan myös pyytäneen Taylorilta anteeksipyyntöä tilanteessa.

Oscar-gaala eikä Taylor itse ole vielä kommentoinut tätä tilannetta.

7:40 Oscar-gaalan annin paketoivat maanantaiaamuna Huomenta Suomessa Episodi-lehden toimituspäällikkö Jussi Huhtala sekä MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen.