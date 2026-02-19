Pouta käyttää työkalua myös vapaa-ajallaan ja kertoo, miten sen avulla voi tarkistaa pilvisyyden liki reaaliajassa.

Sadetutka on varmasti useimmille säätä seuraaville tuttu, mutta nyt meteorologi Pekka Pouta esittelee työkalun, jonka avulla voi tarkastella esimerkiksi oman kotipaikkakuntansa pilvisyystilannetta tai nähdä, missä päin Suomea aurinko todennäköisesti paistaa.

– Käytän vapaapäivänäkin niin, että katson, että okei, tässä paistaa aurinko ja paistaako vielä iltapäivällä, Pouta kertoo.

Työkalu on kaikille avoin, ja se näyttää tuoreita satelliittikuvia noin 20 minuutin viiveellä, mutta ei ennusta pilvien liikkeitä.

Kyseistä palvelua ylläpitää Euroopan satelliittijärjestö EUMETSAT, joka valvoo säätä, ilmastoa ja ympäristöä avaruudesta käsin. Järjestö operoi satelliitteja Euroopan ja Afrikan sekä Intian valtameren yllä.

Satelliiteista saatavia tietoja käytetään muun muassa sääennusteiden laatimisessa ja ilmastonmuutoksen seurannassa.

EUMETSAT on hallitustenvälinen organisaatio, jonka päämaja sijaitsee Saksassa, ja siihen kuuluu 30 jäsenmaata.

Jutun alussa olevalla videolla Pouta näyttää, miten työkalu toimii ja millainen kartta kannattaa valita esimerkiksi yöllä.

