Oletko kuullut tai nähnyt sumukaarta tai kuurankukkaa? Tässä niistä on kyse.

Viime päivinä kosteassa, mutta kylmässä talvisäässä on nähty mitä eriskummallisempia luonnonilmiöitä. Meteorologi Jenna Salminen avaa ilmiöitä.

Riku Kohtamäen Kilpisjärveltä lähettämässä kuvassa näkyy ei ehkä niin jokapäiväinen ilmiö. Kyse on sumukaaresta, toteaa Salminen.

Upea sumukaari kuvattuna Kilpisjärvellä.

– Auringon vastapisteen ympärille muodostunut sumukaari. Ja jos sumua on ihan reippaasti, niin varjon ympärille voi muodostua sumuvarjo eli gloria ja siihen keskelle myös Brockenin kummitus eli voimistunut oma varjo.

Taivalkoskelta Saila Nymanin lähettämässä kuvassa näkyy jotain tutumpaa, nimittäin kuuraa.

– Kun kuuraa havaitaan, niin se tarkoittaa sitä, että ilmassa on samaan aikaan kosteutta ja kylmää, kertoo Salminen.

Kuuraa on esimerkiksi se yön aikana auton tuulilasiin muodostunut jäinen kerros.

Hailuodosta lähetetyn Annukka Loukolan kuvassa on niin ikään kuuraa, mutta tällä kertaa puun oksistoon muodostunutta kuuraa.

Viimeisessä kuvassa, jonka on ottanut Santtu Korpelainen Kokkolan rannalla, näkyy jotain erikoisempaa.

Salminen tietää kertoa, että kyseessä on kuurankukka.

Kuurankukkia voi nähdä erityisesti silloin, kun on ohuempi tai tuoreempi jääkerros merellä. Samaan aikaan, kun merivesi vaikuttaa lämmittävästi jäähän (höyrystyy) ja yöllä pakastuu, niin muodostuu kuurankukkia.

– Eli ilman vesihöyry muuttuu saman tien kiinteän jään muotoon.