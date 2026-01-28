Siperian ankarat pakkaset vaanivat Suomea, mutta yksi asia estää niiden tulon.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta esitteli Huomenta Suomi -ohjelmassa pohjoisen pallonpuoliskon sääkatsauksen, josta käy ilmi, että Siperian hirmupakkaset vaanivat jälleen Suomea.

– Kylmin paikka löytyy tyypilliseen tapaan Siperiasta. Siellä on ylimmillään noin 40 astetta pakkasta, Pouta kertoo.

Pouta viittilöi sääkartalta Suomen ja Siperian sijainnit ja näyttää, mitä reittiä arktinen kylmyys voisi Suomeen kulkeutua. Lopulta hän paljastaa syyn, joka estää pakkasvyöryn:

– Se syy on sulat vedet, Pouta valistaa.

Puota toteaa, että sula Jäämeri lämmittää ilmaa edelleen, kun sen sijaan itäinen Suomenlahti on jo hennossa jäässä ja Perämeri on jäätynyt.

Mutta tämä saattaa pian muuttua.

– Kohta meillä ei enää Itämeri lämmitäkään Suomea.

Jäämeri on tällä hetkellä noin viisiasteinen, mikä riittää pitämään Siperian hirmupakkaset poissa Pohjoismaista.

Suomen edustalla meri on jäätymässä, mikä vaikuttaa myös lumisateiden syntyyn.

– Kun meri jäätyy, runsaita lumisateita tulee entistä huonommin. Rannikoiden lumitykki-ilmiö ei enää toteudu, Pouta selittää.