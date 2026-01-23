Personal trainer antoi vinkit tehokkaaseen ja helppoon kahvakuulatreeniin.
Huomenta Suomessa saatiin tammikuussa hiki pintaan, kun personal trainer Jari Sorsa laittoi formulatoimittaja Mervi Kallion ja juontaja Aki Linnanahteen treenaamaan kahvakuulalla.
– Tosi tehokas, monipuolinen, hinnaltaan kohtuullinen, Sorsa ylistää kahvakuulatreeniä.
Treenin voi tehdä kotona tai salilla tai vaikka reissun päällä.
Millaisia hyötyjä kahvakuulatreenistä saa? Kahvakuulia on eri painoisia, miten se pitää huomioida treenissä? Katso treenivinkit yllä olevalta videolta.