Lorenz Backman koki kiipeilyn rankkuuden – lajin MM-kisat ensimmäistä kertaa Suomessa

Nuorten kiipeilyn MM-kilpailut järjestettiin 28.7.–3.8.2025 Helsingissä. Myös Lorenz Backman uskaltautui kiipeilyseinälle.

Sadat osallistujat valtasivat tällä viikolla Helsingissä sijaitsevan Kiipeilyareena Ristikon.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on kiipeilyn kattojärjestö IFSC:n arvokilpailut. Paikalla on ollut kisaamassa 57 eri kansallisuutta ja kaikkiaan 620 osallistujaa.

Myös Huomenta Suomen juontaja Lorenz Backman pääsi kokeilemaan haastavaa lajia Pohjoismaiden suurimmassa kiipeilyareenassa.

Yksin Loren ei tarvinnut kavuta seinällä, sillä hän sai aisaparikseen Kiipeilyareenan kiipeilyvalmentaja Enni Bertlingin.

Juontaja joutui koville

Backman joutui toden teolla laittamaan itseään likoon tehdessään suoran lähetyksen haastattelua kiipeilyseinällä.

– En tiedä, kuinka paljon meillä on vielä minuutteja jäljellä, nyt jo rupeaa pikkuisen käsivarsissa tuntumaan ja myös varpaiden kärjissä, Backman puhisi.

25 vuotta lajia harrastaneen Bertlingin mukaan kiipeily sopii ihan kaikille, eikä hänen mielestään kannata miettiä, mitä ominaisuuksia harrastus vaatii.

– Vaan enemmänkin lähtee koittamaan ja sitten kehittää niitä omia ominaisuuksia, hän vinkkaa.

– Mutta kyllähän sen sitten vähitellen huomaa, että se yläkropan voima siinä kasvaa, koska suhteessa moneen muuhun urheiluun tässä käytetään käsiä ja yläselän lihaksia paljon enemmän.

Katso videolta, miten Loren kävi kiipeilyseinällä! Kiipeilyvalmentaja antoi myös vinkkinsä ensikertalaiselle.

