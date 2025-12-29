Koripallon NBA:ssa kaksi pelaajaa on määrätty pelikieltoon tappelemisen vuoksi.

NBA määräsi New Orleans Pelicansin Jose Alvaradon kahden ottelun ja Phoenix Sunsin Mark Williamsin yhden ottelun pelikieltoon. Pelaajat eivät saa pelikieltonsa ajalta palkkaa.

Alvarado ja Williams vaihtoivat iskuja, kun joukkueet kohtasivat New Orleansissa paikallista aikaa lauantaina. Ottelun kolmannella neljänneksellä Alvarado rikkoi Williamsia, joka rikkeestä tuohtuneena työnsi Alvaradoa selästä. Tämän jälkeen Alvarado hermostui, ja pelaajat alkoivat huitoa toisiaan nyrkeillään. NBA:n tiedotteen mukaan Alvarado oli nahistelun aloitteellinen osapuoli.

Kumpikin sai kahakasta teknisen virheen ja heidät poistettiin ottelusta. Phoenix voitti pelin lopulta luvuin 123–114.