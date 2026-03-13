Yhdysvallat aikoo osaltaan sallia väliaikaisesti maailman merillä olevan venäläisen öljyn myymisen Lähi-idässä syttyneen sodan ravistelemien energiamarkkinoiden vakauttamiseksi.

Yhdysaltain valtiovarainministeriö on myöntänyt luvan toimittaa ja myydä venäläisiä öljytuotteita, jotka on lastattu laivoihin Suomen aikaa torstaiaamuna 12. maaliskuuta tai tätä ennen. Lupa on voimassa 11. huhtikuuta saakka.

Kyseessä on väliaikainen helpotus pakotteisiin, joita Yhdysvallat on asettanut Venäjää vastaan tämän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi.

Valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että tavoitteena on lisätä olemassa olevan tarjonnan saatavuutta maailmalla.

Hän kuvaili myyntilupaa kuitenkin "kapeasti räätälöidyksi ja lyhytaikaiseksi toimenpiteeksi". Bessentin mukaan nyt sallitusta öljyn myynnistä ei ole merkittävää taloudellista hyötyä Venäjän hallinnolle.

Bessent oli aiemmin sanonut, että presidentti Donald Trumpin hallinto harkitsee venäläisen öljyn pakotteiden poistamista.

Viime viikolla Yhdysvallat jo salli väliaikaisesti merillä jumissa olevan venäläisöljyn myymisen Intiaan.