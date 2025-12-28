Koripallon NBA:ssa nähtiin Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä harvinaislaatuinen tilanne, kun kaksi pelaajaa lensi ulos ottelusta tappelemisen vuoksi.

Phoenix Sunsin Mark Williams ja New Orleans Pelicansin Jose Alvarado saivat kumpikin suihkukomennuksen pelin kolmannella neljänneksellä sen jälkeen, kun he olivat vaihtaneet lyöntejä keskenään.

Kaksikolla on pituuseroa peräti 33 senttimetriä, Williams on 216-senttinen ja Alvarado 183-senttinen. Sportsnetin mukaan ulosajot tappelun vuoksi ovat NBA:ssa suhteellisen harvinaisia.

Phoenix voitti ottelun lopulta lukemin 123–114.

Katso tilanne alla olevalta videolta.



