Kalevan Prismassa tapahtui eilen illalla törkeä pahoinpitely.
Useat alle 20-vuotiaat nuoret miehet pahoinpitelivät nelikymppisen miehen eilen illalla Kalevan Prismassa Tampereella.
Kun poliisi saapui paikalle, epäillyt nuoret olivat jo poistuneet paikalta. Poliisi pääsi kuitenkin jututtamaan uhria.
Poliisi selvittää epäiltyjen henkilöllisyyksiä muun muassa valvontakameratallenteista ja tulee mahdollisesti julkaisemaan kuvia henkilöllisyyksien selvittämiseksi. Poliisi kertoo, että epäillyt voivat ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä poliisiin asian selvittämiseksi soittamalla numeroon 050 313 5614 mahdollisimman pian.
Jos tiedät tapauksesta jotain, kerro siitä poliisille sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
Tapahtuneen esitutkinta on alussa, eikä poliisi voi tiedottaa tapauksesta enempää, jotta esitutkinta ei vaarannu.