Poliisi pyytää nuorta mieskuljettajaa ilmoittautumaan Kokkolassa.
Poliisi kaipaa vihjeitä ja kuljettajan yhteydenottoa Kokkolassa tapahtuneesta onnettomuudesta.
Poliisin mukaan suojatieonnettomuus tapahtui Teknologiakadun ja Talonpojankadun risteyksessä torstaina aamulla hieman ennen kahdeksaa.
Kaksi lasta talutti pyöriä suojatien yli, kun poliisin tietojen mukaan läheisen talon pihasta tullut tummanpunainen tai musta henkilöauto osui lasten pyöriin.
Lapset eivät loukkaantuneet tilanteessa, mutta polkupyöriiin tuli vaurioita.
Autoa kuljetti nuori mies. Kuljettaja pysähtyi tapahtuman jälkeen kysymään lapsilta, sattuiko heihin, mutta poistui paikalta jättämättä yhteystietojaan.
Poliisin tietojen mukaan auton rekisteritunnus alkoi todennäköisesti F-kirjaimella.
Poliisi pyytää kuljettajaa ilmoittautumaan. Myös mahdollisia havaintoja tapahtuneesta voi toimittaa poliisille.
Havaintoja voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 0295 415 501 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.