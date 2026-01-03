Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue ylsi hurjaan temppuun, kun se pudotti MM-kisojen puolivälierissä kaksi edellistä mestaruutta voittaneen Yhdysvallat. USA:ssa oltiin järkyttyneitä lopputuloksesta ja Suomen otteet puolestaan keräsivät kehuja sosiaalisessa mediassa.

Suomi oli hävinnyt Yhdysvalloille viime vuoden finaalissa juurikin jatkoajalla ja lukemin 4-3. Nyt Nuoret Leijonat oli parempi samoin lukemin. Lukon puolustaja Arttu Välilästä tuli Suomen sankari viimeisteltyään voittomaalin reilun kahden jatkoaikaminuutin jälkeen.

– Petimme maamme. Pelaamme kotikentällä ja fanit ovat tehneet loistotyötä tultuaan otteluihimme. Emme suorittaneet heille. Se on vaikein asia, Bostonin yliopistopelaaja Cole Eiserman sanoi ottelun jälkeen yhdysvaltalaismedioille.

– Kiirehdin takaisin pelaamaan. En kuitenkaan tehnyt tarpeeksi, että joukkue olisi voittanut. Minulla ei ole kultaista mitalia kaulassani. Olisin voinut tehdä maalin jatkoajalla ja muitakin asioita paremmin, alkulohkovaiheessa loukkaantunut ykköspuolustaja ja tuloksesta murtunut Cole Hutson totesi haastattelupisteellä.

The Athletic kirjoitti jutussaan, että Suomi järkytti kotiyleisöä.

– Tämä sattuu niin monella eri tasolla. Olimme näin lähellä täydellistä ottelua. Urheilu on kuitenkin tällaista. Se repii sydämesi irti, päävalmentaja Bob Motzko sanoi The Athleticille.

Kokenut kanadalainen kiekkotoimittaja Ken Campbell kertoi oman näkemyksensä Suomen ja Yhdysvaltojen eroista.

– Yhdysvalloilla on jokaista suomalaista kohden 60 henkilöä. Jokaista juniorikiekkoilijaa kohden Yhdysvalloilla on yhdeksän. Jokaista sisähallia kohden Yhdysvalloilla on seitsemän. Suomi on uskomaton kiekkomaa, Campbell kirjoitti.

Kommenttikenttään tuli runsaasti ihasteluja Suomesta kiekkomaana. Nuorten Leijonien seuraava haaste odottaa MM-välierässä, jossa vastaan asettuu naapurimaa Ruotsi. Toisessa välierässä pelaavat Kanada ja Tshekki.