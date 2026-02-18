Yhdysvaltoja vastaan tänään keskiviikkona pelaava Ruotsi voi tehdä Leijonille ison palveluksen.

Alkulohkossa yskähdellen pelannut Ruotsi aiheutti tahmeilla otteillaan itselleen haastavan ohjelman olympiaturnauksen pudotuspeleihin.

Tre Kronor kohtaa keskiviikkoiltana USA:n, jota pidetään laajalti Kanadan ohella kisojen suurimpana mestarisuosikkina.

Mikäli Suomi hoitaa tänään oman leiviskänsä ja kukistaa Sveitsin, voi Ruotsi tehdä omassa iltapelissään Leijonille jättimäisen palveluksen.

Välierien otteluparit määräytyvät alkulohkorankingin mukaan, joten jos Ruotsi kaataa USA:n ja Kanada lyö Tshekin, kohtaavat Ruotsi ja Kanada toisensa varmuudella välierissä.

Tämä tarkoittaisi myös sitä, että Suomi saisi Sveitsin kaatamalla välierävastustajakseen ennakolta heikomman Saksan tai Slovakian ja välttäisi täten Kanadan kivikovan tähtisikermän kohtaamisen välierissä.

Olympiaturnauksen puolivälieräparit:

Kello 13.10: Slovakia (3) – Saksa (6)

Kello 17.40: Kanada (1) – Tshekki (8)

Kello 19.10: Suomi (4) – Sveitsi (5)

Kello 22.10: USA (2) – Ruotsi (7)

Suluissa alkulohkojen perusteella tehty ranking, jonka perusteella välieräparit määräytyvät.