Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue haastaa MM-puolivälierässä kisaisäntä Yhdysvallat.

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Aron Kiviharju ja hyökkääjä Kasper Pikkarainen palaavat kokoonpanoon, kun Suomi haastaa Yhdysvallat ensi yönä pelattavassa MM-kilpailujen puolivälierässä.



Kiviharju pelaa ykköspakkiparissa Daniel Niemisen kanssa. Pikkarainen ottaa paikan kolmosketjusta Max Westergårdin ja Jasper Kuhdan kaverina. Petteri Rimpinen jatkaa Suomen maalilla.



Nuoret Leijonat voitti alkusarjassa Tanskan 6–2 ja Latvian 8–0 ja hävisi sitten Tshekille jatkoajalla 1–2 ja Kanadalle 4–7. Yhdysvallat voitti Saksan 6–3, Sveitsin 2–1 ja Slovakian 6–5, mutta Ruotsi vei A-lohkon kärkipaikan päätöskierroksen 6–3-voitollaan ja jätti Yhdysvallat toiseksi. Suomi oli B-lohkon kolmas.

Suomi taipui Yhdysvalloille vuosi sitten MM-loppuottelussa ja kaksi vuotta sitten välierässä.



Yhdysvaltojen St. Paulissa pelattava puolivälieräottelu alkaa kello 1 Suomen aikaa.

Suomen kokoonpano USA-otteluun:

Maalilla: 30 Petteri Rimpinen, varalla: 1 Kim Saarinen

1. kenttä:

37 Matias Vanhanen – 27 Julius Miettinen – 22 Emil Hemming

33 Aron Kiviharju – 7 Daniel Nieminen



2. kenttä:

12 Joona Saarelainen – 28 Heikki Ruohonen – 23 Leo Tuuva

13 Veeti Väisänen – 25 Lasse Boelius



3. kenttä:

21 Max Westergård – 29 Jasper Kuhta – 20 Kasper Pikkarainen

2 Mitja Jokinen – 34 Arttu Välilä



4. kenttä:

10 Roope Vesterinen – 38 Oliver Suvanto – 35 Atte Joki

7. puolustaja: 6 Juho Piiparinen, 13. hyökkääjä: 18 Onni Kalto