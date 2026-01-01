Kanada antoi MM-alkusarjan päätösottelussa esimerkkiä siitä, mitä puolivälierissä Yhdysvaltoja vastaan on luvassa.

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kilpailujen puolivälieräottelun päävalmentaja Lauri Mikkolan komennossa 2024 Göteborgissa ja 2025 Ottawassa, mutta lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa haaste Yhdysvaltojen St. Paulissa on Slovakiaa lujempi.

Nuoret Leijonat kohtaa Yhdysvallat, joka upotti Mikkolan mestaruushaaveet kaksi vuotta sitten välierissä ja vuosi sitten loppuottelussa.

– Yhdysvallat on taitava joukkue ja kääntää nopeasti peliä, mutta heilläkin on selkeät paikat, joihin kannattaa iskeä, Mikkola muistutti STT:lle puhelimitse alkusarjan päätteeksi.

Suomi voitti alkusarjassa Tanskan 6–2 ja Latvian 8–0. Tshekki oli vahvempi jatkoajalla 2–1 ja Kanada torstain vastaisen yön ilotulituksessa 7–4.

– Saimme hyvän alun turnaukselle, mutta kahdessa viime ottelussa peli heitteli, ja jämäkät esitykset jäivät piippuun, Mikkola tuumi.

Kanada määräsi tahdin

Kanada on ikäluokan menestynein maa, mutta kaksissa edellisissä MM-kilpailuissa "nikkarien" taival päättyi jo puolivälierissä.

Kanada vyörytti jälleen odotetun lujaa Minneapolisissa pelatussa alkusarjan päätösottelussa, voitti maalia kohti suuntautuneet laukaukset 32–18 ja sinetöi lohkovoiton. Suomi kiri avauserässä kolmesti tasoihin Julius Miettisen, Oliver Suvannon ja Lasse Boeliuksen maaleilla. Sitten Kanada meni menojaan, vaikka Roope Vesterisen toisen erän lopun 4–5-kavennus kohotti vielä toiveita.

Monissa tilanteissa turhan yksin jääneen Suomen maalivahti Petteri Rimpisen mukaan Kanada ei yllättänyt.

– Tiesimme, että heillä on paljon hyökkäysvoimaa, ja pakit tukevat hyökkäyksiä. Nyt kävi näin. Sillä ei ole väliä. Mennään eteenpäin, Rimpinen (25 torjuntaa) kiteytti.

Rimpinen pelasi vuosi sitten kaikki Suomen ottelut ja oli hopeajoukkueen tärkein pelaaja. Mikkola on luottanut häneen myös meneillään olevissa MM-kilpailuissa joka ottelussa.

Kahdesta tappiosta huolimatta Rimpinen tuumi alkusarjasta jääneen kokonaisuutena "hyvä maku".

– Arvosana on kasi. Olimme tuloksessa kiinni myös näissä kahdessa kovassa pelissä. Parannettavaa on, mutta luotto joukkueeseen on iso, kuten kaikilla on. Seuraava peli taistellaan meille.

Huolellisuus ja tarkkuus

Voitolla Suomi olisi noussut lohkon kärkipaikalle ja kohtaisi puolivälierissä jälleen Slovakian. Nyt sen sai vastaansa Kanada, joka peittosi Suomen jo seitsemännen kerran peräkkäin MM-jäällä. Tshekki kukisti alkusarjan päätteeksi Latvian 4–2, kiilasi Suomen edelle kakkoseksi ja kohtaa Sveitsin. A-lohkon kärkijoukkue Ruotsi saa vastaansa Latvian.

Puolivälierää on kutsuttu usein kuolemanotteluksi, joka määrittää sen, oliko kisaurakka onnistunut vai ei. Voittaja etenee mitalipeleihin, häviäjä lähtee kotimatkalle.

– Peli ei periaatteessa muutu, mutta huolellisuus ja tarkkuus pelaamisen suhteen yleensä nousevat puolivälierissä, Mikkola pohdiskeli.

Kaksi edellistä maailmanmestaruutta vienyt Yhdysvallat tuli tutuksi taas MM-leirin yhteydessä pelatussa harjoitusottelussa, jonka Suomi hävisi 1--3.

– Se on tosi hyökkäävä joukkue, jolla on paljon yksilötaitoa. Yhdysvallat pelaa aika samantyylistä kiekkoa kuin Kanada, mutta ei ehkä yhtä kovaa. Yhdysvallat on napsun taitavampi, Rimpinen arvioi.

Kanada rokotti Suomea vastahyökkäyksillä, vahvalla maalineduspelaamisella ja ylivoimalla, jossa se on ollut turnauksen tehokkain. Yhdysvallat on ollut erikoistilanteissa Suomen tavoin keskikastia. Rimpinen tietää kehityskohteet, joiden kautta kasi voi kirkastua kiitettäväksi tai jopa erinomaiseksi arvosanaksi.

– Meidän pitää saada karsittua vastahyökkäykset pois. Erikoistilannepelaaminen nousee vielä isompaan arvoon pudotuspeleissä. Meillä on kaikki hanskassa, Rimpinen alleviivasi.