



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Milano-Cortinan talviolympialaisten liveseuranta perjantai 20. helmikuuta | MTV Uutiset





MTV seuraa olympialaisia: Otto Inveniukselta upea päätös kisoille, Norjaan taas uusi kultamitalisti 7:44 MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen ennakoivat Suomen tulevaa olympiavälierää Kanadaa vastaan Julkaistu 20.02.2026 15:04 (Päivitetty 21 minuuttia sitten ) Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Olympialaisten kolmanneksi viimeisenä kisapäivänä katseet kohdistuvat suomalaisittain erityisesti Milanoon, kun Leijonat kohtaa välierissä suursuosikki Kanadan. Sinivalkoista väriä on tänään myös ampumahiihdon miesten yhteislähdössä, johon Suomi sai mukaan neljä urheilijaa. Ampumahiihto 15.15 Yhteislähtö 15km, miehet (Tero Seppälä, Otto Invenius, Tuomas Harjula ja Olli Hiidensalo) Jääkiekko 17.40 Miehet, välierä: Kanada– Suomi

22.10 Miehet, välierä: Yhdysvallat–Slovakia Olympialaisten perjantain 20.2. liveseuranta: Klo 16.00: Tässä vielä kootusti ampumahiihdon miesten yhteislähtökisan tulokset: 1. Dale-Skjevdal NOR (0 ohilaukausta) 2. Lägreid NOR (1) +10,5 3. Fillon Maillet FRA (4) +25,6 ...

9. Invenius FIN (5) +2.24,7

14. Hiidensalo FIN (4) +2.51,9

15. Harjula FIN (3) +2.58,9

22. Seppälä FIN (7) +3.53,0

Klo 15.56: Invenius tulee maaliin komeasti sijalla yhdeksän! Se on hänen kauden paras tuloksensa – ja samalla koko uran parhaita. Ennen tätä Invenius oli näissä kisoissa jo 11:s normaalimatkalla.

Suomen miehiltä kelpo kisat. Henkilökohtaisilla matkoilla paras suomalainen oli 4:s, 9:s, 11:s ja 15:s.

Hiidensalo tässä kisassa 14:s, Harjula 15:s.

Klo 15.53: Dale-Skjevdal maalissa arvokisa- ja olympiavoittajana! Lägreid taipuu lopukta kymmenellä sekunnilla. Hänelle näistä kisoista kolme hopeaa ja kaksi pronssia. Fillon Maillet ottaa kolmen kullan jatkoksi pronssia.

Klo 15.51: Fillon Maillet irtoaa viimeisessä pitkässä nousussa Hornilta ja taitaa karata pronssille.

Klo 15.48: Invenius ampuu viimeiseltä paikalta kaksi ohilaukausta, Hiidensalo ja Harjula yhdet mieheen. Invenius lähtee viimeiselle kierrokselle sijalta yhdeksän. Hiidensalo ja Harjula sijoilla 15 ja 16.

Klo 15.47: Norjaan tulossa kaksoisvoitto. Sturla Holm Lägreid pääsee viimeiselle kierrokselle 24 sekunnin erolla takana tuleviin. Hän ottaa kisojen viidennen mitalinsa. Pronssi jaetaan Hornin ja Fillon Meillet'n kesken.

Klo 15.46: Dale-Skjevdal ampuu tänään nollat ja voittaa uransa ensimmäisen olympiamitalin – ja se on väriltään kultainen!

Klo 15.45: Dale-Skjevdal tulee viimeiseen ammuntaan ylivoimaisessa johtoasemassa. Eroa taaksepäin 25 sekuntia.

Klo 15.39: Invenius menetti kolmesta ohilaukauksesta huolimatta vain yhden sijoituksen. Hän lähtee kierrokselle sijalla kymmenen.

Harjula ampui tällä paikalla kolme ja Hiidensalo kaksi ohilaukausta. He ovat sijoilla 14 ja 15. Seppälä ampui edellisen makuupaikan kolmen ohilaukauksen jatkoksi kaksi hutia. Hän on viidellä pummilla sijalla 20.

Klo 15.39: Dale-Skjevdal ampuu kärkimiehistä ainoana nollat ja pääsee karussa neljännelle kierrokselle. Takaa-ajajista nollat ampunut Horn 11,4 sekuntia perässä. Muu kärkiryhmä putosi yli 20 sekunnin päähän kärjestä.

Klo 15.38: Jacquelin ampuu kolme ohi! Samoin Invenius. Voi voi.

Klo 15.37: Ensimmäiseen pystyammuntaan tulee viiden miehen kärkiryhmä. Invenius ei pysy takaa-ajoryhmän kyydissä. Hän tulee ampumaan sijalla yhdeksän.

Klo 15.35: Giacomel jättää kisan kesken. Sukset on otettu pois jalasta, ja hän istuu ladunvarressa. Hengitys on raskasta.

Klo 15.33: Giacomel romahtaa kolmannella lenkillä dramaattisesti yli puolen minuutin päähän kärjestä. Hän osoittaa ladunvarressa olleelle huoltomiehelle rintakehäänsä.

Klo 15.30: Jacquelin ampuu kärjestä yhden ohi. Italian Giacomel nousee kärkeen, mutta Jacquelin on aivan kannoilla, samoin Lagreid, Dale-Skjevdal ja Christiansen.

Kuudentena tässä kohtaa Otto Invenius, joka ampui molemmat makuupaikat nollille! Eroa kärkeen 7,4 sekuntia. Invenius oli tässäkin ammunnassa neljänneksi nopein.

Muista suomalaisista Harjula (0 ohilaukausta) on 11:s, Hiidensalo (1) 15:s ja Seppälä (3) 27:s.

Klo 15.29: Toinen ammunta.

Klo 15.23: Ensimmäinen ammunta. Emilien Jacquelin ampuu nopeasti nollat ja lähtee ensimmäisenä toiselle kierrokselle. Otto Invenius ampuu kuitenkin vieläkin nopeammin – itse asiassa nopeammin kuin kukaan muu – ja lähtee kierrokselle toisella sijalla. Myös Hiidensalo, Seppälä ja Harjula pudottavat kaikki taulut.

Klo 15.15: Miesten yhteislähtökisa käyntiin!

Klo 15.02: Tervetuloa mukaan seuraamaan jännittävän kisapäivän tapahtumia! Päivään saadaan suomalaisittain historiallinen alku, kun ampumahiihdon miesten yhteislähtökisassa on ennätykselliset neljä suomalaista.

Vuodesta 2006 olympialaisten kisaohjelmassa mukana olleessa yhteislähdössä ei viisissä edellisissä olympialaisissa ollut koskaan yhtä useampaa suomalaisosallistujaa.