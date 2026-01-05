Aatos Koivu ja Niklas Nykyri hyppäävät uusina miehinä Nuorten Leijonien kokoonpanoon Kanadaa vastaan pelattavaan pronssiotteluun.
Koivu ja Nykyri eivät olleet mukana Ruotsi-välierän kokoonpanossa lainkaan. Tilaa kaksikolle tekevät Atte Joki ja Juho Piiparinen.
Koivu hyökkää illan ottelussa nelosketjussa Roope Vesterisen ja Oliver Suvannon kanssa. Nykyri puolestaan on seitsemäs puolustaja.
Suomen maalia vartioi tuttuun tapaan Petteri Rimpinen.
Nuorten Leijonien kokoonpano Kanada-pronssiotteluun:
Maalilla:
30 Petteri Rimpinen
Varalla:
1 Kim Saarinen
1:
37 Matias Vanhanen – 27 Julius Miettinen – 22 Emil Hemming
33 Aron Kiviharju – 7 Daniel Nieminen
2:
12 Joona Saarelainen – 28 Heikki Ruohonen – 23 Leo Tuuva
13 Veeti Väisänen – 25 Lasse Boelius
3:
21 Max Westergård – 29 Jasper Kuhta – 20 Kasper Pikkarainen
2 Mitja Jokinen – 34 Arttu Välilä
4:
10 Roope Vesterinen – 38 Oliver Suvanto – 15 Aatos Koivu
4 Niklas Nykyri
13. hyökkääjä:
18 Onni Kalto