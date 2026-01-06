Nuoret Leijonat hävisi MM-pronssiottelun, mutta päävalmentajan kolmen kauden jakso onnistui.
Jääkiekkovalmentaja Lauri Mikkolan kolmen kauden jakso Suomen alle 20-vuotiaiden miesten maajoukkueen päävalmentajana jää onnistuneiden joukkoon, vaikka epäilijöitä riitti.
Suomen jääkiekkoliitto tiedotti Mikkolan palkkaamisesta vaivihkaa kesäkuussa 2023. Moni saattoi todeta, että liitto työllisti maajoukkueisiinsa jälleen yhden potkut saaneen liigavalmentajan nostamaan kilometrikorvauksia.
Mikkola näytti epäilijöille. Pelaajamateriaali ei ollut kärkimaiden tasoa, mutta tulokset olivat.
Kaksi vuotta sitten Ruotsissa kisaurakka oli vuoristoratamainen ja riitti neljänteen sijaan. Vuosi sitten Kanadassa Suomi hävisi MM-loppuottelun Yhdysvalloille jatkoajalla. Tiistain vastaisena yönä Suomi oli jälleen neljäs, kun Kanada oli etevämpi pronssiottelussa maalein 6–3 ja palasi mitalikantaan kaksien mitalittomien kisojen jälkeen.
– Tarinat ovat aina erilaisia. Pelaajat vaihtelevat vuosittain. On ollut antoisia kisoja. Olen ylpeä, että sain valmentaa kolmesti MM-kilpailuissa, Mikkola kiteytti STT:lle puhelimitse.