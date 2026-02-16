Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen terveystilanne puhuttaa ennen keskiviikkona pelattavaa olympialaisten puolivälierää, mutta päävalmentaja Antti Pennanen piti maanantaina jälleen niukkasanaista linjaa kokoonpanosta ja poissa olevista pelaajista.

Alkusarjan päätöspelistä lauantaina sairastumisen takia sivussa ollut hyökkääjä Anton Lundell oli sivussa maanantain jääharjoituksesta, mutta altistumisen takia sivussa ollut Oliver Kapanen palasi jääharjoitusvahvuuteen. Kapteeni Mikael Granlund oli yllättäen sivussa.



– Näillä näkymin molemmat (Granlund ja Lundell) ovat mukana huomenna, Pennanen silmäili tiistain harjoituksiin.



– On kiellettyä sanoa, mikä heillä on. En kommentoi mitään meidän sisäisiä asioita. Ne ovat luottamuksellisia.



Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmbergin mukaan Granlund on "vähän kipeä".



Harjoituksien perusteella Kapanen ja hyökkääjä Joel Kiviranta vaikuttavat jäävän pelaavien ketjujen ulkopuolelle puolivälierässä, jos Granlund ja Lundell ovat pelikunnossa. Kapanen ja Kiviranta saapuivat jäälle lämmittämään maalivahteja yhdessä puolustajien Nikolas Matinpalon ja Mikko Lehtosen kanssa.



Muut kenttäpelaajat saapuivat vasta myöhemmin. Viisikkoharjoituksissa Kapanen korvasi Lundellin ja Kiviranta Granlundin.

"Olemme hyvässä tilassa"

Pennasen mukaan Leijonat etenee aikataulussa kohti puolivälierää, jossa vastassa on Italia tai Sveitsi. Vastustaja selviää tiistaina maiden neljännesvälierässä.

– Otamme vastaan kenet vain. Olemme hyvässä tilassa, päävalmentaja tuumi.

Leijonat pelasi alkusarjan Milano-Cortinan olympialaisten miesten jääkiekkoturnauksen pääareenassa Santa Giuliassa. Suomi hävisi Slovakialle maalein 1–4, mutta Leijonat voitti sen jälkeen vakuuttavasti Ruotsin 4–1 ja Italian 11–0.

Suomi oli alkusarjan paras lohkokakkonen ja sai suoran paikan keskiviikon puolivälierään, mutta Leijonat joutui muuttamaan alkusarjan jälkeen Santa Giuliasta kaupungin toiselle puolelle messukeskukseen kasattuun jäähalliin, jossa joukkue maanantaina harjoitteli.

– Olosuhteet ovat oikein hyvät pelata olympiajääkiekkoa. Meillä ei jää kiinni olosuhteista, Pennanen paalutti.

Sunnuntaina Leijonat lepäsi.

– Jokainen vietti henkilökohtaisen vapaapäivän. Olin katsomassa kaupungilla nähtävyyksiä ja vietin aikaa paljon myös itsekseni. Kaikki halusivat ottaa iisiä. Ensimmäinen viikko oli aika intensiivinen, Pennanen kertoi.