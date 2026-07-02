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Nuoria värvätään rikoksiin yhä enemmän somen kautta: "Leikitellään, että tämä on peliä"

1:45 Katso uutisraportti: Näin rikolliset värväävät nuoria palvelukseensa somesta.

Julkaistu 19 minuuttia sitten

Tiia Palmén Valtteri Kykkänen

Rikollisjärjestöt houkuttelevat yhä enenevissä määrin nuoria rikoksiin sosiaalisen median kautta. Nuoria värvätään rikoksia tekemään nykyään yhä enenevissä määrin puhelinten, sosiaalisen median ja viestipalvelujen kautta. Kansainvälisesti kyse on kasvavasta ongelmasta. Suomessakin on jo tutkittu tapauksia, joissa alaikäikäisiä on tilattu tekemään rikoksia. Rikollisjärjestöt käyttävät rekrytointia erityisesti tilausrikoksiin, crime as a service -palveluihin. – Siellä on erilliset nimetyt rekrytoijat, jotka etsivät rikoksentekijöitä sen rikollisjärjestön tai toimeksiantajan lukuun. Usein on niin, että tämä löydetty rikoksentekijä ei millään tavalla tunne sitä rikoksen toimeksiantajaa tai yllyttäjää, poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo. Lue myös: Tilausrikollisuus rantautui Suomeen – nuoria värvätään somekanavissa ja jätetään usein ilman lupailtuja rahoja Houkuttimena käytetään erilaisia palkkioita, kuten rahaa ja muita lupauksia, kuten mahdollisuutta päästä tiettyyn joukkoon. Värvääjät häivyttävät houkuttelussaan rikoksen tekemisen vakavuutta pelillistämällä sitä. Se voi tehota nuoriin. – Vähän niin kuin leikitellään, että tämä on tällainen peli, että kävisitkö tekemässä sitä tai tätä. Sitten pikkuhiljaa mennään tekemään vakavampia rikoksia. Lue lisää:

Vältellään rikosvastuuta

Pohjoismaissa on jo useita esimerkkejä siitä, että lapsia ja nuoria on värvätty tekemään jopa henkirikoksia. Lisäksi erityisesti Ruotsissa on tilattu nuoria ammuskelemaan pelottelutarkoituksessa.

Rikolliset yrittävät värvätä tekoihin jopa alle 15-vuotiaita, koska nämä eivät ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa.

Lasten kanssa toimiva koripallovalmentaja ja lastensuojelussa työskentelevä Toni Nyman on nähnyt, kuinka nuoria pyritään rekrytoimaan rikoksiin sosiaalisen median kautta. Yleisimpiä kanavia ovat Snapchat ja Telegram.

Suurimmassa riskissä rikoksiin houkutteluun ovat kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset sekä maahanmuuttajanuoret.

– Etsitään niitä nuoria, jotka ovat heikommassa asemassa ja joiden elinympäristö on rikkonainen. Lastensuojelussa näkee jengiytymistä ja sitä, miten nuoret hakevat paikkaa johon kiinnittyä. He hakevat hyväksyntää, Nyman sanoo.

Lasten somekäyttäytymistä olisi tarkkailtava

Nymanin mukaan Suomessakin olisi syytä kokeilla sosiaalisen median kieltämistä alle 16-vuotiailta.

– Vanhempien olisi hyvä tietää, mitä alle 18-vuotiaan puhelimessa tapahtuu. Sosiaalinen media on se vaikea juttu tällä hetkellä, niin hyvässä kuin pahassa.

– On vaikea tilanne, kun lapsi sijoitetaan asumaan kodin ulkopuolelle ja kun lastensuojelussa joudutaan tekemään isojakin rajoitustoimenpiteitä, jotta päästään käsiksi nuoren puhelimeen. Kotona vanhemmilla on oikeus lapsen puhelimeen, Nyman sanoo.

Jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä

Poliisin mukaan rikolliset pyrkivät rekrytoinnissaan hyödyntämään henkilökohtaisia kontakteja ja muita tuttavuuksia.

– Harvoin on niin, että ikään kuin kylmiltään rekrytoidaan Suomessa henkilö netin kautta, Koskimäki kertoo.

Poliisi tekee päivittäistä kansainvälistä yhteistyötä ilmiön torjumiseksi.

– Erityisesti Ruotsin kanssa meillä on jatkuva yhteistyö ja yhteisiä tutkintoja, yhteisiä tiedustelukohteita ja yhteisiä operaatioita, Koskimäki sanoo.

Tiia Palmén MTV Uutiset Valtteri Kykkänen MTV Uutiset Valtteri Kykkänen työskentelee uutistoimittajana MTV Uutisten Kotimaa-toimituksessa. TV- ja digisisältöjen lisäksi hän tekee juttuja Asian ytimessä -ajankohtaisohjelmaan. Kykkäseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Hänen sähköpostiosoitteensa on valtteri.kykkanen@mtv.fi ja puhelinnumeronsa +358 40 6359015.

Nuoria värvätään rikoksiin yhä enemmän somen kautta | MTV Uutiset