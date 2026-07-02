Rikollisjärjestöt houkuttelevat yhä enenevissä määrin nuoria rikoksiin sosiaalisen median kautta.
Nuoria värvätään rikoksia tekemään nykyään yhä enenevissä määrin puhelinten, sosiaalisen median ja viestipalvelujen kautta.
Kansainvälisesti kyse on kasvavasta ongelmasta. Suomessakin on jo tutkittu tapauksia, joissa alaikäikäisiä on tilattu tekemään rikoksia.
Rikollisjärjestöt käyttävät rekrytointia erityisesti tilausrikoksiin, crime as a service -palveluihin.
– Siellä on erilliset nimetyt rekrytoijat, jotka etsivät rikoksentekijöitä sen rikollisjärjestön tai toimeksiantajan lukuun. Usein on niin, että tämä löydetty rikoksentekijä ei millään tavalla tunne sitä rikoksen toimeksiantajaa tai yllyttäjää, poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki sanoo.
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Houkuttimena käytetään erilaisia palkkioita, kuten rahaa ja muita lupauksia, kuten mahdollisuutta päästä tiettyyn joukkoon.
Värvääjät häivyttävät houkuttelussaan rikoksen tekemisen vakavuutta pelillistämällä sitä. Se voi tehota nuoriin.
– Vähän niin kuin leikitellään, että tämä on tällainen peli, että kävisitkö tekemässä sitä tai tätä. Sitten pikkuhiljaa mennään tekemään vakavampia rikoksia.