Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus käyttää koko ajan yhä kovempia keinoja poliisien painostamiseen ja heihin vaikuttamiseen.

Kansainvälinen järjestäytynyt ja ammattimainen rikollisuus koventaa otettaan Euroopassa ja sen vaikutukset ulottuvat myös Suomeen.

Suorien painostuskeinojen lisäksi rikolliset ovat ottaneet käyttöön epäsuoria keinoja, ja niistä on useita esimerkkejä Euroopasta. Suomessakin on jo nähty ensimmäisiä signaaleja, kun rikollisryhmät pyrkivät painostamaan ja vaikuttamaan poliiseihin.

– Vakava järjestäytynyt rikollisuus pyrkii soluttautumaan järjestelmiin, kuten ollaan nähty eri puolilla Eurooppaa. Rikollisuus on erittäin raakaa ja se on puhtaasti bisnespainotteista, eli sitä tehdään kovassa tulonhankkimistarkoituksessa. Keinovalikoima on paljon aiempaa laajempi ja se kohdistuu osin tutkiviin poliiseihin ja syyttäjiinkin, Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne sanoo.

Suoria ja epäsuoria keinoja

Rinne toimi neljä vuotta Euroopan poliisijärjestöjen liiton Eurocopin presidenttinä. Hän sai noiden vuosien aikana hyvän käsityksen Euroopan poliisi- ja rikollisuustilanteesta. Rinteen presidenttikausi päättyi huhtikuussa.

– Järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät virkamiehiin suoria painostuskeinoja, mutta nyt myös epäsuoria menetelmiä.

– Meillä on esimerkkejä siitä, että kovan järjestäytyneen rikollisryhmän toimija on päiväkodin portilla, kun poliisi on viemässä lastaan sinne. Siihen ei ole mitään muuta käytännön syytä kuin näyttää, että siinä pyritään vaikuttamaan ja näyttämään, että olet tarkkailun alla.

Rikolliset pyrkivät vaikuttamaan siihen, ettei viranomainen tutkisi niin huolella rikoksia tai jättäisi niitä jopa kokonaan tutkimatta.