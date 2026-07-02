Norjan ärsyttävän hyvässä menestyksessä on kyse paljon isommista asioista kuin urheilusta.
Chris Myrdal, 30, muutti Norjasta Suomeen viisi vuotta sitten rakkauden perässä ja tehnyt sosiaalisessa mediassa videoita muun muassa naapurimaiden eroavaisuuksista.
Hän on seurannut Norjan joukkueen matkaa jalkapallon MM-kisoissa Suomesta käsin, mutta oli synnyinmaassaan todistamassa odotettua ottelua Ranskaa vastaan.
– Tämä on enemmän kuin urheilua, kulttuurinen ilmiö. Yritämme ymmärtää, että olemme MM-kisoissa. Nekin ihmiset, jotka eivät yleensä pukeudu Norjan pelipaitoihin, pukeutuvat nyt niihin.
Suomessa mennään torille, kun mestaruus tulee. Norjassa Oslon kadut täyttyivät jo 16 parhaan joukkoon pääsystä, kun Norja kaatoi Norsunluurannikon tiistain trillerissä.
– Olemme ehdottomasti lainanneet sen (torille menemisen) Suomesta, Myrdal lohkaisee.
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Hän sanoo, ettei ole koskaan nähnyt uutisten täyttyvän lähes yksinomaa juhlinnasta.
– Vaikuttaa siltä, että edes hetkeksi norjalaiset ovat unohtaneet arkiset ongelmansa.
Kirsikkana kakun päälle Myrdal mainitsee sensaatioksi nousseen norjalaisfanien soutukannustuksen, johon hän itse on osallistunut olohuoneestaan käsin.
Juttu jatkuu videon jälkeen.
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