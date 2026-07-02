Hän sanoo, ettei ole koskaan nähnyt uutisten täyttyvän lähes yksinomaa juhlinnasta.

– Tämä on enemmän kuin urheilua, kulttuurinen ilmiö. Yritämme ymmärtää, että olemme MM-kisoissa. Nekin ihmiset, jotka eivät yleensä pukeudu Norjan pelipaitoihin, pukeutuvat nyt niihin.

Oslossa MM-huuma päällä – tuhannet norjalaiset juhlivat jatkopaikkaa "soutaen"

Kadehdittavan hyvä

Warholm ja Ingebritsenit. Johaug ja Kläbo. Nyt Haaland ja Ødegaard.