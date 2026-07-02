– Tali helpottaa esinahan vetämistä ja suojaa ihoa ja koko penistä.

– Siihen on syy, miksi esinahan sisäpuolelle kertyy niin sanottua sissijuustoa eli talia. Iholla on oma rasvan tuotantonsa, joka pitää ihon elastisena ja venyvänä, Pesonen kertoo.

Jos iho terskan iho pääsee kuivumaan, aiheuttaa se kitkaa ja ärsytystä.

– Liian monesti kuulee miesten pesevän peniksensä pesuaineella. Se voi aiheuttaa ärsytystä ja kuivuutta. Jos on tarvetta käyttää jotain ainetta, löytyy intiimialueelle tarkoitettuja pesuaineita apteekeista, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen kertoo MTV Uutisille.

Jos seksin jälkeen ei halua heti juosta pesulle, ei suurta haittaa aiheudu, jos peniksen pesu jää esimerkiksi seuraavaan aamuun.