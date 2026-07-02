Seksuaaliterapeutin mukaan moni käyttää liian järeitä keinoja peniksen pesuun.
Peniksen pesu on yksinkertaista.
Pelkkä peruspesu vedellä kerran päivässä riittää.
– Liian monesti kuulee miesten pesevän peniksensä pesuaineella. Se voi aiheuttaa ärsytystä ja kuivuutta. Jos on tarvetta käyttää jotain ainetta, löytyy intiimialueelle tarkoitettuja pesuaineita apteekeista, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen kertoo MTV Uutisille.
"Sissijuustolla" on tehtävänsä
Jos iho terskan iho pääsee kuivumaan, aiheuttaa se kitkaa ja ärsytystä.
– Siihen on syy, miksi esinahan sisäpuolelle kertyy niin sanottua sissijuustoa eli talia. Iholla on oma rasvan tuotantonsa, joka pitää ihon elastisena ja venyvänä, Pesonen kertoo.
– Tali helpottaa esinahan vetämistä ja suojaa ihoa ja koko penistä.