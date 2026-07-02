Lounais-Suomen poliisi on terävöittänyt ohjeistuksiaan lähisuhdeväkivallan estämiseksi.
Lounais-Suomen poliisi kertoo alueellansa tapahtuneen kahdeksan henkirikosta tänä vuonna. Tapon yrityksiä poliisin tietoon on tullut reilut kymmenisen kappaletta. Osassa rikoksista kyse on lähisuhdeväkivallasta.
Poliisin mukaan epäilty tekijä on ollut lähes aina mies.
Osassa lähisuhdeväkivaltatapauksista aiempi väkivalta ei ole tullut viranomaisten tietoon, vaikka myöhemmin on selvinnyt, että väkivallan uhka on ollut läsnä.
Poliisipäällikkö Risto Lammi Lounais-Suomen poliisilaitokselta painottaan, että kotona tapahtuvasta väkivallasta on äärimmäisen tärkeää ilmoittaa viranomaisille.
− Tärkeää on, että lähisuhdeväkivalta tulisi viranomaisten tietoon ennen kuin pahin tapahtuu, Lammi sanoo.
Lounais-Suomen poliisi kertoo terävöittäneensä toimintaansa lähisuhdeväkivallan estämiseksi. Ohjeistuksia on tarkennettu ja henkilökuntaa koulutettu.
Teräaseet mukana usein
Poliisipäällikkö Risto Lammin mukaan osassa teoista on samankaltaisia piirteitä.
– Yleistettynä useimmat tänä vuonna Lounais-Suomessa tapahtuneista henkirikoksista ovat tapahtuneet yksityisasunnoissa ja tekovälineenä on ollut teräase. Tekijä ja uhri ovat tunteet toisensa jollain asteella, Lammi kuvailee.
MTV Uutiset uutisoi aiemmin, että jo 14 naista on saanut surmansa epäillyn henkirikoksen uhrina tänä vuonna.
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Poliisin ohjeet, jos on joutunut tai pelkää joutuvansa lähisuhdeväkivallan uhriksi:
- Akuutissa tilanteessa soita 112. Jo tapahtuneissa ja toistuvissa tilanteissa tee rikosilmoitus lähimmällä poliisiasemalla tai verkossa.