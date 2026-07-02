Olli Määttä suuntaa The Athleticin mukaan Minnesotaan.
Suomalaispuolustaja Olli Määttä ja yhdysvaltalaishyökkääjä Blake Coleman on kaupattu jääkiekon NHL:ssä Calgary Flamesista Minnesota Wildiin, kertoo muun muassa The Athletic.
Calgaryyn kaupassa siirtyy puolestaan kanadalaispakki Jake Middleton. Flames saa lisäksi kolme varausvuoroa: kolmannelle kierrokselle 2027, neljännelle kierrokselle 2028 ja toiselle kierrokselle 2029.
Määtän voimassa oleva kolmivuotinen sopimus ulottuu vuoteen 2028. Hänet myytiin kesken viime kauden Utah Mammothista Calgary Flamesiin.
Määttä on voittanut kaksi Stanley Cupia Pittsburgh Penguinsissa 2010-luvulla. Kuluneella kaudella 31-vuotias pakki voitti maajoukkueessa maailmanmestaruuden ja olympiapronssin.
Määtällä on Leijonista myös toinen olympiapronssi sekä yksi MM-hopea.