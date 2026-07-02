Aleksandr Ovetshkinin NHL-ura jatkuu ainakin vielä yhden kauden ajan.

Jääkiekon NHL:n kaikkien aikojen maalintekijä Aleksandr Ovetshkin, 40, on päässyt yksivuotiseen jatkosopimukseen Washington Capitalsin kanssa.

– Olen palannut! venäläinen veteraanihyökkääjä ilmoitti seuran tiedotteessa.

– Kiitos kaikille, että olette antaneet minulle ja perheelleni aikaa tehdä tämä päätös. Olen terve. Rakastan jääkiekon pelaamista ja voittamisesta kilpailemista. Olen innoissani paluusta ja liittymisestä joukkuekaverieni seuraan, jotta voimme taistella pudotuspelipaikasta ja saamme mahdollisuuden voittaa. Nähdään syyskuussa, DC!

Ovetshkin on pelannut koko vuonna 2005 käynnistyneen NHL-uransa Capitalsissa. Stanley Cupia seuran pitkäaikainen kapteeni on juhlinut 2018.

Ovetshkin on NHL:n kaikkien aikojen maalintekijä. Venäläinen on iskenyt 1 573 taalaliigan runkosarjaottelussa 929 osumaa. Runkosarjatehopisteitä on syntynyt kaikkiaan 1 687.

Viime kaudella Ovetshkin pelasi täydet 82 runkosarjaottelua ja sai kasaan 32+32=64 pistettä.