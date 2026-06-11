Velanperinnän taustalla oli alaikäisen sotkeutuminen huumekauppoihin.

Vantaalla asunut juuri täysi-ikäinen mies oli laittamassa ruokaa maaliskuisena iltana, kun hänen asuntoonsa tunkeutui neljä tuntematonta miestä.

– Niillä oli maskit päässä. Ne sanoi, että ne voi lähettää vielä yhden äijän, joka ei välitä, ja voi vaikka ampua meidät, mies kertoi poliisin kuulusteluissa muutamaa päivää myöhemmin.

Tapahtumahetkellä paikalla oli ollut myös miehen kaveri.

Yhdellä miehistä oli käynnissä videopuhelu henkilön kanssa, jonka profiilikuva oli Sopranos-sarjasta.

Parikymppiset miehet pakottivat miehen soittamaan veljelleen ja kertomaan tälle, että hänet on kidnapattu ja että hän on metsässä. Veljen piti myös palauttaa rahat.

Mies ei tiennyt mistä on kyse.

– Mun veli sanoi, että jättäkää mun veli rauhaan.

Puhelun loputtua miehen veli, joka oli paennut velanperijöitään jo ulkomaille, soitti asiasta hätäkeskukseen.

– Mun broidi on kidnapattu vittu mitä sä et ymmärrä… Pliis menkää nopeesti, hän sanoi hätäkeskuspäivystäjälle.

Osa miehistä ehti jo poistua ennen kuin poliisi tuli paikalle.

– Ne pakotti mut sanomaan et oltais kavereita. Sanoin poliisille, että ollaan vaan chillaamassa. Ne sanoi, että ne voi tappaa mun perheen ja niillä on tyyppejä, jotka voi vaan ampua ja lähteä pois, mies kertoi.

Poliisi otti miehet kiinni asunnolta.

Taustalla pikkuveljen huumevelka

Rikolliset olivat perimässä miehen alaikäisen veljen huumevelkoja. Pikkuveli oli lähtenyt Turkkiin reilu viikko ennen tapahtumia.