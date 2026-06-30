Hurjan hintaisia "pehmoleluja" Vintedissä – ihmiskauppaväitteitä tutkitaan, useissa maissa reagoitu

KRP:n mukaan kaikki havainnot ovat viitanneet ulkomaisiin myynti-ilmoituksiin ja Suomeen viittaavia ilmoituksia ei ole havaittu. KRP kuitenkin seuraa tilannetta.

Vinted on myyntialusta, jossa käyttäjät voivat myydä esimerkiksi käytettyjä vaatteita ja tavaroita. Sovellus on käytössä myös Suomessa ja se on Suomen kolmanneksi suurin käytetyn tavaran ostopaikka. Sovelluksesta voi myös ostaa tuotteita muistakin maista kuin omasta kotimaastaan.

MTV Uutiset ei ole voinut vahvistaa kuvien alkuperää ja todenperäisyyttä. Ilmoitukset vaikuttavat olevan ulkomaalaisia eikä suomalaisia.

Sosiaalisessa mediassa kiertää kuvakaappauksia Vintedistä, joissa myydään muassa pehmoleluja. Myynti-ilmoituksissa hinnat ovat kuitenkin tuhansia euroja ja niissä esimerkiksi kerrotaan ”pehmolelun” ikä, sukupuoli ja hiusten väri.

Selvitys: Karttapalvelu sumensi Venäjän sotilaskohteita ja samalla paljasti ne – osa lähellä Suomea

Poliisi on saanut myös aiemmin tietoonsa vastaavanlaisia ilmoituksia muilta myyntialustoilta, mutta epäilyä lasten ihmiskaupasta tai hyväksikäytöstä ei ole vahvistettu.

Ei pelkästään pimeän verkoston toimintaa

– Tietysti nyt kiertää paljon huhuja näihin Vinted-ilmoituksiin liittyen, mutta mitään tapauksista ei ole vahvistettu, muistuttaa Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelun kehittämispäällikkö ja seksologi Heidi Näppi.