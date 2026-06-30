Myös Suomessa poliisi on saanut vihjeitä kauppapaikka Vintediin liittyvistä ihmiskauppaepäilyistä. Vintediltä kerrotaan, etteivät ihmiskauppaepäilyt ole uskottavia.
Ranskan poliisi on käynnistänyt alustavan tutkinnan myynti-ilmoituksista Vintedissä, joiden on epäilty sosiaalisessa mediassa liittyvän ihmiskauppaan, kerrotaan maan sisäministeriöstä MTV Uutisille. Myös maan syyttäjäviranomainen vahvistaa tutkinnan Radio Francelle.
Sosiaalisessa mediassa kiertää kuvakaappauksia Vintedistä, joissa myydään muassa pehmoleluja. Myynti-ilmoituksissa hinnat ovat kuitenkin tuhansia euroja ja niissä esimerkiksi kerrotaan ”pehmolelun” ikä, sukupuoli ja hiusten väri.
Kuvat ovat herättäneet kysymyksiä siitä, mitä myynti-ilmoitukset pitävät oikeasti sisällään. Sosiaalisessa mediassa epäilyt ihmiskaupasta ovat nousseet esiin.
MTV Uutiset ei ole voinut vahvistaa kuvien alkuperää ja todenperäisyyttä. Ilmoitukset vaikuttavat olevan ulkomaalaisia eikä suomalaisia.
Vinted on myyntialusta, jossa käyttäjät voivat myydä esimerkiksi käytettyjä vaatteita ja tavaroita. Sovellus on käytössä myös Suomessa ja se on Suomen kolmanneksi suurin käytetyn tavaran ostopaikka. Sovelluksesta voi myös ostaa tuotteita muistakin maista kuin omasta kotimaastaan.
Myös Suomen poliisi saanut nettivinkkejä
Suomessa poliisi on saanut yksittäisiä havaintoja kansalaisilta mahdollisista ihmiskauppaan liittyvistä myynti-ilmoituksista Vintedissä, kertoo Keskusrikospoliisi MTV Uutisille.
KRP:n mukaan kaikki havainnot ovat viitanneet ulkomaisiin myynti-ilmoituksiin ja Suomeen viittaavia ilmoituksia ei ole havaittu. KRP kuitenkin seuraa tilannetta.
MTV Uutiset ei myöskään löytänyt suomalaisille suunnatusta Vintedistä edellä kuvattuja mahdolliseen ihmiskauppaan viittaavia myynti-ilmoituksia.
Useissa MTV Uutisten näkemissä sosiaalisessa mediassa kiertävissä kuvissa myynti-ilmoituksen teksti on ollut kirjoitettu saksaksi.