Munkit olivat pyhiinvaellusmatkalla, kun 11-vuotias poika törmäsi ryhmään.

Kahdeksan buddhalaismunkkia kuoli ja yli 20 loukkaantui pyhiinvaelluksella Thaimaassa, kun 11-vuotias poika törmäsi lava-autolla munkkien ryhmään.

Onnettomuus tapahtui Thaimaan koillisessa Mukdahanin provinssissa, kertovat paikalliset viranomaiset.

Mukhadarin maakunnan poliisipäällikkö kenraalimajuri Pairoj Thaiphutra kertoi, että 11-vuotias kuljettaja on erityislapsi. Hän oli ottanut lava-auton perheensä kotoa ja ehti ajaa noin 10 kilometriä, ennen kuin törmäsi munkkien ryhmään.

Uhrit kuuluivat 34 munkin ja viiden muun henkilön ryhmään, joka oli pyhiinvaellusmatkalla naapurimaakunnan Ubon Ratchathanin temppeliin.

Viranomaisten mukaan viisi munkkia kuoli heti onnettomuuspaikalle ja kolme muuta myöhemmin sairaalassa. Lisäksi 23 henkilöä loukkaantui. Loukkaantuneista neljä on kriittisessä tilassa.

Onnettomuus tapahtui Mukdahanin provinssissa.MTV, Mapcreator.io

Poliisi tutkii edelleen onnettomuuden syytä ja olosuhteita, eikä ole vielä nostanut syytteitä.

Poliisipäällikön mukaan viranomaiset eivät ole vielä pystyneet kuulemaan poikaa, koska hän on sokissa, eikä pysty antamaan lausuntoa.