Hollywood-näyttelijä Danny Glover kertoo sairastuneensa Alzheimeriin vuonna 2023.

Muun muassa Tappava ase -elokuvista tuttu näyttelijä Danny Glover kertoo People-lehdelle, että hänelle diagnosoitiin Alzheimerin tauti vuonna 2023. Näyttelijä ja hänen tukiverkostonsa kertovat, miten hänen elämänsä sujuu tällä hetkellä.

– On hetkiä, jotka jäävät mieleen ja jotka vahvistavat sen, että pystyt muistamaan asioita. Ja on hetkiä, joita en koskaan unohda, 79-vuotias Glover kertoo.

Hän kertoo kuitenkin, että ei täysin pysty hyväksymään diagnoosiansa. Haastattelussa myös kerrotaan, että näyttelijä ei ole enää entisensä. Diagnoosin saamisesta on kulunut jo kolme vuotta.

Gloverin tunnetuin rooli on 80- ja 90-lukujen elokuvasarjassa Tappava ase.

Glover haluaa kertoa diagnoosistaan nyt ja jakaa kokemuksiaan taudin kohtaamisesta. Hänelle on tärkeää olla avuksi muille.

– En koe, että tämä olisi elämäni loppu. On vielä paljon tekemistä.

Hänen tyttärensä Mandisa sanoo haastattelussa, että sairaus on varmasti vaikuttanut monella tapaa hänen isäänsä.

– Se on muutos siinä, kuka luulet olevasi tai kuka et. Ja hänelle se on todella vaikeaa. Pitää vain elää päivä kerrallaan sellaisena kuin se on, Mandisa sanoo.

Glover ja hänen perheensä aikovat jatkaa yhteistyötä lääkärin kanssa hoitovaihtoehtojen selvittämiseksi.

– Minulla on yhä tyttäreni, minulla on ystäviä. Haluan vain sanoa, että elämä jatkuu, Glover sanoo.