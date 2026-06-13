Sosiaaliturvaministeriksi ensi viikolla nouseva Karoliina Partanen esittää MTV:n Uutisextrassa, että lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä tulisi vähentää.

Lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä pitäisi rajoittaa. Näin ajattelee ensi tiistaina sosiaaliturvaministeriksi nouseva kansanedustaja ja kokoomuksen 1. varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.

– Olen huolissani siitä, kuinka paljon lapset viettävät somessa aikaa. Miten paljon se vaikuttaa keskittymiskykyyn, uneen ja elämänlaatuun muutenkin, hän pohtii.

Partanen perustelee rajoittamista myös sillä, että suojelisi erityisesti nuoria tyttöjä.

– Toimin aikaisemmin juristina ja avustin muun muassa seksuaalirikosten uhreja. Olen näin itse henkilökohtaisesti nähnyt tämän grooming-ilmiön. On todella valitettavaa, että erityisesti nuoria tyttöjä haetaan sosiaalisesta mediasta uhreiksi. Tämä on vakava ilmiö ja haluan siihen puuttua, hän painottaa.

Grooming-ilmiöllä tarkoitetaan rikollista toimintaa, jossa aikuinen tai toinen nuori manipuloi alaikäistä seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Mallia ehkä Australiasta?

Rajoituksen tekeminen ei ole käytännössä yksinkertaista. Partanen pohtii tässä vaiheessa sitä, voisiko esimerkiksi vahvemmalla tunnistautumiselle saada vaikutusta aikaan. Tähän suuntaan on menty esimerkiksi Australiassa.

– Australiassa on esimerkiksi tehty sitä, että siellä on haettu kaksoiskirjautumista ja pankkitunnuksien käyttöä. Ja toki tässä sitten myös vastuutetaan vanhempia ja annetaan vanhemmille selkänojaa keskustella lastensa kanssa, miksei sosiaalinen media ole paras paikka viettää vapaa-aikaa, Partanen toteaa.