Sadat pelastustyöntekijät osallistuivat miehen pelastamiseen.
Venezuelassa pelastajat ovat saaneet torstaina pois raunioista noin 40-vuotiaan miehen, joka oli ollut hautautuneena kahdeksan päivää.
Sadat pelastajat seitsemästä maasta työskentelivät operaatiossa kellon ympäri. Miehelle saatiin toimitettua vettä ja hänen olinpaikkaansa johdettua raitista ilmaa.
Kerrostalon turvamiehenä työskennellyt Hernán Gil hautautui vartiokoppiinsa, kun seitsemänkerroksinen rakennus romahti viime viikon keskiviikon maanjäristyksissä Catia La Marin kaupungissa.
BBC:n mukaan vartiokoppi on suojellut miestä kuin ihmeen kaupalla, kun ympäriltä sortui 140 tonnia rakennusmateriaalia.
Paikallisen median mukaan miehen tila on vakaa.
Mies pelastettiin Catia La Marissa pitkän pelastusoperaation päätteeksi.