Venäjä teki massiivisen ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan viime yönä.

Venäjän viimeöinen ilmaisku tuhosi myös Ukrainan Punaisen Ristin varastorakennuksen, kertoo järjestö Facebook-sivustollaan.



Iskussa tuhoutui yli 1,7 miljoonan euron edestä humanitaarista apua. Avustusjärjestö julkaisi rakennuksesta kuvia ja videoita. Tuhojen keskellä näkyi mustuneen rakennuksen vääntyneitä rakenteita sekä muun muassa tuhoutunut kuorma-auto.

Punaisen ristin varastorakennus tuhoutui iskuissa.AFP / Lehtikuva

Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehdyt drooni- ja ohjusiskut olivat suurin Kiovaan kohdistettu hyökkäys hyökkäyssodan aikana.



Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin parikymmentä ihmistä kuoli ja liki sata haavoittui.

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