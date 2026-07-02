Venäjä teki massiivisen ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan viime yönä.
Venäjän viimeöinen ilmaisku tuhosi myös Ukrainan Punaisen Ristin varastorakennuksen, kertoo järjestö Facebook-sivustollaan.
Iskussa tuhoutui yli 1,7 miljoonan euron edestä humanitaarista apua. Avustusjärjestö julkaisi rakennuksesta kuvia ja videoita. Tuhojen keskellä näkyi mustuneen rakennuksen vääntyneitä rakenteita sekä muun muassa tuhoutunut kuorma-auto.
Punaisen ristin varastorakennus tuhoutui iskuissa.AFP / Lehtikuva
Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehdyt drooni- ja ohjusiskut olivat suurin Kiovaan kohdistettu hyökkäys hyökkäyssodan aikana.
Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin parikymmentä ihmistä kuoli ja liki sata haavoittui.