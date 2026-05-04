Vanhuksilta on eri tavoin huijattu varallisuutta. Epäiltynä on nuori vantaalaismies.
Poliisi epäilee nuorta vantaalaismiestä törkeistä petoksista sekä varojen siirtelyyn liittyvistä rahanpesuista. Petosrikosten uhreina on Suomessa asuvia iäkkäitä ihmisiä. Vyyhti ulottuu ulkomaille asti.
– Miehen epäillään hankkineen ja välittäneen henkilö- ja tilitietoja petoksilla haltuun saatujen varojen nostamista, käyttämistä ja häivyttämistä varten. Mies on toiminut osana laajempaa rikollisorganisaatiota palkkiota vastaan. Miehen epäillään käyttäneen myös omia pankkitilejään kyseiseen tarkoitukseen, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Lasse Lagerbohm Itä-Uudenmaan poliisista.
Nuoren miehen epäillään syyllistyneen kuuteen eri törkeään rahanpesuun. Uhreilta on siirretty ulkomaille rahaa noin 166 000 euroa vuoden 2024 kesäkuun ja syyskuun välillä. Rikoskokonaisuuteen liittyy muitakin henkilöitä ympäri Suomen.
Rahanpesua ja petoksia varten oli perustettu erillinen organisaatio, jossa oli sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.
– Petokset oli tehty soittamalla asianomistajille pankkitoimihenkilöinä esiintyen, jolloin asianomistajat oli saatu luovuttamaan tietoja, joiden avulla oli päästy pankkitileille. Asianomistajat oli huijattu hyväksymään väitettyjä tilisiirtojen peruutuksia, mutta tosiasiassa he ovat hyväksyneet tilisiirtoja omilta tileiltään etukäteen hankituille bulvaanitileille, Lagerbohm avaa.
Ennen uhrien huijaamista ulkomaalaiset rikolliset hankkivat lukuisia suomalaispankkien tilejä. Tilien hankkimiseen tarvittiin myös suomalaisia, joita kontaktoitiin esimerkiksi Telegramin ja muiden somepalvelujen välityksellä. Esitutkinnan mukaan tilejä on hankittu myös niin sanottujen tilausrikosten, eli crime as a service - palvelun avulla.
Tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.