Santi Cazorla päättää kunniakkaan pelaajauransa.

Kaksi jalkapallon Euroopan mestaruutta voittanut espanjalainen keskikenttäpelaaja Santiago "Santi" Cazorla, 41, ilmoitti torstaina pelaajauransa lopettamisesta.

– Nyt kun kaikki on päättymässä, kun nappikset ripustetaan naulaan ja melu muuttuu hiljaisuudeksi, kaikki loksahtaa paikoilleen, koska loppu ei tapahtunut missä tahansa – olin kotona, legenda kertoi sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla.

Cazorla pelasi viimeiset kolme vuottaan espanjalaisessa Real Oviedossa, jossa hän aikanaan sai nuorena jalkapallo-oppinsa.

Real Oviedo viestitti toivovansa, että Cazorla jatkaisi seurassa missä tahansa roolissa, jossa tämä haluaisi ja olisi onnellinen. Seura kiitteli miehen palanneen seuraan minimipalkalla ja pyytäneen, että 10 prosenttia hänen pelipaitojensa myynnistä ohjattaisiin Real Oviedon nuorisoakatemialle.

Englannin Valioliigassa Cazorla muistetaan Arsenalin paidasta 2012–18. Hänen uransa oli päättyä jo 2016, kun hän sai leikkauksen jälkeen kuolion, mutta mies toipui 11 operaation jälkeen kuntoon.

Cazorla voitti Espanjan maajoukkueessa Euroopan mestaruudet 2008 ja 2012. Kaikkiaan hän pelasi A-maajoukkueessa 81 ottelussa ja teki 15 maalia.