Tuomari joutui huomauttamaan Jessica Bouzas Maneiroa pukeutumisesta.
Wimbledonin legendaarisessa grand slam -turnauksessa vaalitaan tunnetusti tarkkaa pukukoodia: tennispelaajien asustuksen on oltava lähes kokonaan valkoinen. Peliasussa saa olla korkeintaan yhden senttimetrin levyinen värillinen reunus kauluksessa tai hihansuissa.
Jessica Bouzas Maneirolla pukeutumisprotokollan noudattamisesta jäi Wimbledonin avauskierroksella rahtusen ojennettavaa. Kaksinpelin maailmanlistalla 52:ntena majailevan espanjalaispelaajan musta aluspaita pilkotti nimittäin alaselästä.
Tuomari antoi 23-vuotiaalle pelurille asiasta nuhtelut pitkässä ottelun jälkeisessä keskustelussa.
– Ongelmana täällä on se, että monissa asioissa ollaan todella tarkkoja, Bouzas Maneiro sanoi Movistar Plus Deportesille.
Hän vahvisti, että kyse oli mustan näkymisestä. Espanjalainen totesi katsovansa, miten voi korjata asian.
Bouzas Maneiro päihitti avauskierroksella itävaltalaisen Anastasia Potapovan 6–2, 6–3. Espanjalainen kohtasi sittemmin toisella kierroksella Dajana Jastremskan ja löi ukrainalaisen 6–3, 6–7, 6–2.
Bouzas Maneiron toisen kierroksen matsin pukeutumisesta ei ole toistaiseksi raportoitu huomautettavaa.