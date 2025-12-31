Suomi joutuu Kanadan käsittelyyn ilman merkittävää johtavaa pelaajaa. Kapteeni Aron Kiviharju on sivussa.
Suomi ja Kanada pelaavat U20-MM-kisojen lohkovoitosta ensi yönä klo 3.30 alkaen. Nuorten Leijonien kapteenin virkaa toimittaa yön ottelussa Julius Miettinen. Myös hyökkääjä Kasper Pikkarainen on sivussa.
Puolustaja Arttu Välilä ottaa Kiviharjun paikan ykkösparissa Daniel Niemisen vierellä. Puolustaja Juho Piiparinen palaa kokoonpanoon ja on kolmannessa parissa. Onni Kalto toimittaa 13. hyökkääjän virkaa.
Petteri Rimpinen jatkaa Suomen maalilla. Hän on pelannut kaikki ottelut.
Nuorten Leijonien kokoonpano Kanada-otteluun:
Maalilla:
30 Petteri Rimpinen
Varalla:
1 Kim Saarinen
1:
37 Matias Vanhanen – 27 Julius Miettinen – 22 Emil Hemming
34 Arttu Välilä – 7 Daniel Nieminen
2:
12 Joona Saarelainen – 28 Heikki Ruohonen – 15 Aatos Koivu
13 Veeti Väisänen – 25 Lasse Boelius
3:
21 Max Westergård – 29 Jasper Kuhta – 23 Leo Tuuva
2 Mitja Jokinen – 6 Juho Piiparinen
4:
10 Roope Vesterinen – 38 Oliver Suvanto – 35 Atte Joki
4 Niklas Nykyri
13. hyökkääjä:
18 Onni Kalto